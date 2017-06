26 июня 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Обвинения в допинге на ЧМ-2014 в адрес российской сборной и новые вопросы к ФИФА После того, как ФИФА подтвердила, что расследует причастность российской сборной к допинговому скандалу на ЧМ-2014, о чем написала в своем расследовании The Mail on Sunday, вновь возник вопрос, насколько Россия подходит для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишут британские СМИ. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко "отрицает очевидное", но доказать вину в этом случае будет непросто, отмечает пресса. Международная руководящая футбольная организация ФИФА признала, что ведет расследование касательно того, была ли вся сборная России на ЧМ-2014 в составе 23 игроков частью российской "допинговой программы при поддержке государства и ее укрывательства", пишет Ник Харрис в британской газете The Mail on Sunday. Статья опубликована под заголовком: "Расследование в отношении России в связи с обвинениями в допинге на ЧМ-2014... ФИФА в мире фантазий, если не считает, что есть проблема, заявляет Дик Паунд". По словам автора, "сенсационное разоблачение" последовало после того, как расследование издания выяснило, что те 23 игрока и еще 11 футболистов находятся в числе более 1000 "лиц, представляющих интерес" для чиновников, чьей задачей является добраться до сути "самого большого скандала мирового спорта за последнее десятилетие". Учитывая, что в данный момент Россия принимает у себя Кубок конфедераций, а через год там будет проводиться Чемпионат мира по футболу, "эти разжигающие страсти события поднимают новые вопросы касательно того, насколько она годится для того, чтобы принимать это образцовое мероприятие", считает журналист. "ФИФА подтвердила осведомленность об обвинениях против российских игроков, и в ее распоряжении есть детальные свидетельства и информация, - говорится в статье. - Непонятно, какие действия она предпринимает, но уважаемые сторонники борьбы с допингом говорят, что ФИФА должна действовать, чтобы не стать посмешищем". "На ФИФА лежит большая ответственность по достижению здравого заключения по этим вопросам до начала ЧМ", - заявил изданию юрист Дик Паунд, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и старейший действующий член Международного олимпийского комитета (МОК). "В футболе годами отрицался допинг на институциональном уровне... Я был свидетелем слишком многих презентаций ФИФА, прямиком из мира фантазий, о том, что у них нет проблем. Им абсолютно необходимо отнестись к этому случаю серьезно", - отметил Паунд. Как сообщает автор, эксклюзивное расследование издания последствий российского допингового скандала, в частности, показало, что "34 футболиста представляют интерес для антидопингового руководства из-за нарушений в некоторых образцах мочи - хотя не ясно, какие из них относятся к игрокам ЧМ - и из-за обеспокоенности расследователей тем, что, по крайней мере, некоторые игроки получали защиту от непрохождения тестов". Также издание выяснило, что "пятеро из 23 игроков, протестированных в 2014 году, являются членами нынешней сборной России, соревнующейся на Кубке конфедераций". Автор напоминает, что "два официальных доклада, заказанных ВАДА и опубликованных в прошлом году, выяснили, что, по крайней мере, 1000 человек получили содействие от "институализированной манипуляции процессом допингового контроля в России". Расследование газеты "впервые подтвердило, что российская международная футбольная команда замешана - это крупное затруднение для президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, бывшего министра спорта, которого доклады ВАДА называют играющим ключевую роль в скандале". Именно Мутко, по словам газеты, "возглавил успешную заявку России на проведение ЧМ-2018. Он всегда отрицал какую-либо осведомленность, а уж тем более - вовлеченность в допинг". Президент ФИФА Джанни Инфантино был запечатлен смеющимся и улыбающимся рядом с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на этой неделе, добавляет журналист. Один источник газеты в Москве заявил: "Мутко сохранил свою работу в Российском футбольном союзе только после того, как убедил Путина, что у него есть ключевой контакт в ФИФА, который нужно сохранить для ЧМ". Как говорится в статье, досье об антидопинговых нарушениях были переданы международным федерациям соответствующих видов спорта в декабре прошлого года, а в мае они получили дополнительные материалы. "Часть информации была помещена в открытом доступе в анонимном виде (т.е. имена спортсменов были скрыты. - Прим. ред.) на специальном сайте Evidence Disclosure Package (EPD) (Пакет по раскрытию свидетельств)", - поясняет автор. Газета потратила сотни часов на анализ документов и сверку деталей. "Среди футболистов была выявлена закономерность - след из доказательств, который все снова и снова приводил к списку скрытых имен, составленному в июне 2014 года". Издание связалось с источником в Москве, который подтвердил: "Да, это сборная ЧМ". "Теперь ФИФА это подтвердила", - говорится далее. "Предполагается, что одна из проблем состоит в том, есть ли доказательства подмены мочи с целью гарантировать, чтобы конкретная партия образцов была чистой, перед тем как сборная отбыла "здоровой" (как говорится в одном документе) на ЧМ в Бразилии, - пишет журналист. - Один источник в спортивном руководстве предположил, что, возможно, без ведома российских спортсменов власти "поддерживали их чистоту", подменяя их мочу на чистые образцы, вне зависимости от того, принимали ли они участие в допинговой программе или нет, просто на всякий случай". В заключение автор говорит, что "остается неизвестным, что случилось с российскими футболистами - отсюда необходимость в тщательном расследовании ФИФА". "Конечно же, последовали опровержения. Опровержения звучат всегда. Это часть танца, "Барыни" с ее быстрым темпом, когда дело доходит до России и обвинений в допинге", - пишет Шон Ингл в британской газете The Guardian в статье под заголовком "Последние обвинения в адрес России поднимают большие вопросы к ФИФА и футболу". - Как только The Mail on Sunday обнародовала, что вся сборная страны в составе 23 человек на ЧМ-2014 находится под расследованием ФИФА в связи с возможными допинговыми нарушениями, российский зампред правительства и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко прикрыл лавочку. "Проблем с допингом в российском футболе никогда не было и не будет, - передает автор слова Мутко. - Пишут какой-то бред". "И хотя Мутко и компания опять оказались на скамье подсудимых, есть лишь небольшой шанс на обвинительный приговор, - говорится далее. - Как отмечает The Mail on Sunday, главной сложностью для ФИФА является то, что широко распространенное укрывательство означает, что не всех спортсменов, которых затронул доклад [Ричарда] Макларена, можно уличить в приеме препаратов, улучшающих результаты. Некоторые могут быть невиновными. Их чистая моча могла быть подменена властями, например, на другой чистый образец без их ведома". "Вот почему ФИФА должна бросить на это все силы, - считает журналист. - Конечно, доказать это и привлечь ответственных к суду будет сложно. Но то же самое можно сказать и о предыдущих расследованиях в отношении российских спортивных дисциплин. Однако такие расследователи, как Дик Паунд и Макларен, смогли найти способ". "Учитывая то, что Макларен раскрыл о поведении российского правительства, которое обвиняется в мошенничестве, лжи и запутывании в том, что касается допинга его спортивных звезд в период с 2011 по 2015 год, есть, несомненно, достаточно свидетельств, чтобы забрать у России ЧМ. Один взгляд на то, как президент ФИФА Джанни Инфантино смеется с Владимиром Путиным на Кубке конфедераций, говорит о том, что шансы того, что это случится, слабые или никакие. Однако, - полагает автор, - эти недавние разоблачения ставят ФИФА перед неудобными вопросами. И, несомненно, пора бы ей начать нам разъяснять, что должно случиться, чтобы отобрать право проведения ЧМ у страны-организатора". "The Mail on Sunday публикует отрезвляющий анализ касательно состояния российского спорта после доклада Макларена. Он (анализ. - Прим. ред.) утверждает, что сотни элитных спортсменов и спортсменок, заподозренных в том, что они воспользовались мошенничеством при поддержке государства, продолжают состязания на мировом уровне, а "некоторые даже не подверглись пристальному вниманию спортивных властей и уж тем более не были привлечены к суду". Возможно, Мутко не единственный, кто не хочет признавать очевидного", - подытоживает журналист.