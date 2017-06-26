Как Россия пытается избежать рекордного взыскания в рамках дела ЮКОСа

Апелляционный суд в Париже во вторник 27 июня должен высказаться, будет ли наложен арест на имущество России в размере 50 млрд долларов, которые должны быть выплачены в рамках дела ЮКОСа, пишет журналист французской газеты La Croix Ален Гийемоль.

Юридическая война между Кремлем и бывшими акционерами этой российской нефтяной компании продолжается десять лет. В ней было много эпизодов, вплоть до попытки остановить строительство российского православного собора в Париже, говорится в статье.

Это дело продолжает неотступно преследовать российскую власть. Разбив в пух и прах компанию ЮКОС, Владимир Путин тем самым окончательно утвердился в своей власти. С тех пор его режиму так и не удалось высвободиться из последовавших вслед за этим исков, отмечает журналист.

Теперь акционеры ЮКОСа требуют возмещения убытков, говорится в статье.

"Для разрешения спорного вопроса - что было поразительно - Россия согласилась подвергнуться судебной процедуре, осуществляемой Постоянной палатой третейского суда в Гааге. И в июле 2014 года, после месяца заседаний, она полностью проиграла дело: суд счел, что Кремль сознательно ограбил акционеров ЮКОСа. Российское государство было приговорено к выплате им возмещения в размере 50 млрд долларов, что в 20 раз превышает самое большое взыскание, когда-либо присужденное судом, но соответствует теоретической величине кампании", - указывает автор.

Франция - одна из тех стран, где исполнение решений арбитражного суда происходит легче всего. Начиная с 2014 года адвокаты ЮКОСа воспользовались этими преимуществами. Они добились от Парижского суда высшей инстанции исполнения решения арбитражного суда. За этим последовали розыск и наложение ареста на имущество, принадлежащее российскому государству, говорится в статье.

Началась игра в прятки, в результате которой сыщики, работавшие на ЮКОС, сумели наложить арест на десяток зданий, среди которых - два особняка в Париже, служившие помещением для российского информационного агентства ИТАР-ТАСС, а также сайта Sputnik News, сообщает журналист.

Также у компании Arianespace были арестованы обязательственные требования в 300 млн евро для покупки ракет-носителей "Союз", продолжает журналист.

"Также адвокаты ЮКОСа потребовали наложения ареста на земельный участок недавно построенного в Париже православного собора, однако Россия сумела доказать, что он пользуется правом дипломатической неприкосновенности. Они также попытались наложить арест на возмещение убытков, выплаченных Францией за непоставку кораблей "Мистраль", однако Париж так реструктурировал задолженность, чтобы она стала не подлежащей обращению взыскания", - утверждает автор.

"К тому же Москва по-прежнему подвергается риску повсюду оказаться лицом к лицу со своими судебными исполнителями, это дело создает дипломатическое затруднение, довлеющее над двусторонними отношениями", - считает Гийемоль.

Истцами являются Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Платон Лебедев. Группа людей, создавших ЮКОС наряду с Михаилом Ходорковским. Он передал им свои акции после своего ареста, а после освобождения живет в Великобритании, говорится в статье.

Его бывшие компаньоны уже потратили на адвокатов более 70 млн евро. Москва пытается добиться экстрадиции Леонида Невзлина, который сейчас живет в Израиле, обвиняя его в организации заказного убийства. Он отрицает эти обвинения и изобличает факт политического преследования. Верховный суд Израиля отказался от его выдачи за отсутствием доказательств, передает автор статьи.

Таким образом, французское правосудие должно разрешить третейским судом конфликт, кажущийся довольно отдаленным, но, тем не менее, имеющий большие экономические и политические последствия, в том числе, во Франции, утверждает журналист.