Новые информационные войны

Информационная война нацелена на захват контроля над "сознанием людей", если взять на вооружение определение философа и историка Ханны Арендт, пишет политолог Николя Баверез на страницах Le Figaro.

Подключение более половины человечества к интернету и перспектива получить 20 млрд подключенных объектов в 2020 году увеличивают возможности для хищения, манипулирования и разрушения информации, для взятия под контроль индивидов и информационных систем, говорится в статье.

Ключевым понятием войны является информация. В той неясности, которой характеризуется вооруженное столкновение, важно знать, кто определяет решение, считает автор.

Информационная война входит в новую эру вместе с цифровой революцией. Сбор, обработка и анализ данных открывают пятое измерение войны: киберфактор добавляется к земле, морю, воздуху и космосу, полагает политолог.

"Информационная война приводит не только к столкновению государств; она обходится без кровопролития, при этом демонстрируя высокую эффективность для разгрома врага посредством атаки на сознание его населения, - утверждает Баверез. - Победителем становится тот, кто заставит поверить, в особенности в демократиях, которые являются режимами общественного мнения. Демократии становятся излюбленными мишенями информационной войны, которая дестабилизирует их граждан через социальные сети, с целью искажения их социальных институтов и общественной дискуссии. Методы воздействия многообразны: персональные кибератаки против руководителей; массированное разглашение конфиденциальных данных, по модели WikiLeaks; распространение дезинформации (фейковых новостей); националистическая и религиозная пропаганда".

"Наибольшую опасность представляют два врага. Прежде всего, такие демократуры, как Китай, Россия и Турция, в качестве недавней иллюстрации - российские вмешательства в американские и французские президентские выборы. И джихадистские движения, терпящие поражение на Ближнем Востоке и снова развертывающиеся в социальных сетях внутри развитых обществ", - рассуждает автор.

Демократии не могут удовлетвориться тем, что, переживая информационную войну, они подвергаются огромной опасности. Отсюда вытекает необходимость всеобъемлющей и скоординированной реакции, уверен политолог.

"Главным противоядием является воспитание в гражданах демократического общества стремления к свободе и ответственности. Сопротивление групп, ограничивающих существующую власть в США, а также французов в ходе последних президентских выборов показывает, что информационная война не проиграна. Демократия по-прежнему неотделима от свободы, множественности и достоверности информации, за которые сейчас, как никогда, необходимо сражаться", - подытоживает Баверез.