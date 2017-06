26 июня 2017 г. Мэгги Хаберман | The New York Times Увертки и отговорки Трампа по поводу России досаждают даже его союзникам "В течение 72 часов президент Трамп назвал взлом электронной почты, перевернувший вверх дном предвыборную кампанию 2016 года, "липой" от демократов и явным актом российской агрессии, принять меры по поводу которой не сумел его предшественник - президент Барак Обама, - сообщает Мэгги Хаберман в The New York Times. - До этого Трамп говорил, что взлом мог совершить Китай". "В субботу Трамп снова попытался привлечь внимание к Обаме", - говорится в статье. "Если администрации Обаме еще до выборов 2016 года сказали, что русские вмешиваются, почему никаких действий? - написал Трамп в Twitter. - Сосредоточьтесь на них, а не на Т!" "Чиновник администрации Обамы сказал, что они "сдулись", когда пришло время действовать по поводу российского вмешательства в выборы. Они не хотели повредить Хиллари?" - написал президент США позже. "Чиновники правительства, члены Конгресса из обеих партий и даже некоторые сторонники Трампа надеялись, что теперь, когда кампания закончилась, Трамп наконец ясно выскажется о взломе электронной почты и признает, что российские атаки имели место, без звездочек, шуток, оговорок и наведения тени на плетень, - говорится в статье. - Эта надежда развеялась. Свежие твиты президента стали для растерянных членов партии Трампа доказательством того, что он отказывается принять простой факт, с которым согласились 17 американских спецслужб: Россия дирижировала атаками и делала это, чтобы помочь ему избраться". "Думаю, он получит политическое вознаграждение за жесткость в отношении России", - сказал Майк Дюхайм, республиканский стратег и советник губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. "Дюхайм предположил, что Трампу пора помочь себе, сделав официальное заявление о том, что он определенно возлагает вину на Россию", - передает Хаберман. "Большинство людей вырастает, слыша, что Россия нам не союзник, - сказал Дюхайм. - Он должен жестко с ними обойтись за то, что они пытались сделать". Источник: The New York Times