Китай и Россия флиртуют с "Талибаном"*

В последнее время новая коалиция, состоящая из Китая и его союзников в лице Пакистана, России и Ирана, пытается внести коррективы в "Большую игру" в Афганистане. В начале года Москва пригласила представителей Китая, Пакистана и Ирана на конференцию, посвященную будущему Афганистана, не позвав на нее представителей афганского правительства и его ближайшего союзника Индии. Приглашение принять участие во второй конференции, которая прошла в апреле, получили США, однако от участия в ней отказались, сообщает Neue Zuercher Zeitung.

"Афганистан и Индия бьют тревогу. Дело в том, что Китай и Россия не только заинтересованы в том, чтобы заполнить стратегические пустоты, которые оставили после себя США (...). Они, похоже, полны решимости с этой целью стимулировать переговорный процесс с движением "Талибан"*. Так, в ходе встреч в Москве обсуждалась и возможность снятия санкций с отдельных лидеров талибов", - передает автор публикации Бритта Петерсен.

"Пекин опасается распространения влияния исламистских группировок - таких, как ИГИЛ* - в приграничной с Афганистаном провинции Синьцзян. Опасения Москвы связаны с 6 тыс., по некоторым оценкам, русскоговорящими боевиками ИГИЛ*, которые могут вернуться в Россию или осесть на севере Афганистана, а также в приграничных Таджикистане и Узбекистане", - отмечает автор материала и указывает на то, что для членов новой коалиции участие талибов в новом правительстве в Кабуле представляется меньшим из зол.

В расширенном стратегическом контексте Пекин видит Афганистан частью своего нового евразийского проекта "Новый Шелковый путь" (One Belt, One Road). "Продолжающаяся нестабильность в Афганистане мешает реализации проекта, а Пакистан - один из ближайших союзников", - говорится в статье.

По мнению бывшего руководителя спецслужб Индии, а ныне - эксперта аналитического фонда Observer Research Foundation в Дели Викрама Суда, ИГИЛ* нельзя подавить без помощи Пакистана. Однако, по мнению аналитика, ИГИЛ* все больше становится тем, кто отвлекает внимание от непосредственной угрозы для Афганистана - от талибов.

"Индия небеспочвенно полагает, что Пакистан (...) оказывает талибам поддержку", - говорится в статье. По мнению Викрама Суда, Исламабад считает талибов истинными представителями афганской политики и надеется на то, что в случае установления в Кабуле дружественного ему правительства оно признает спорную границу между Пакистаном и Афганистаном.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ.