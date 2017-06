26 июня 2017 г. Том Парфитт | The Times Сталин победил бы без союзников, говорят россияне "Красная армия могла бы победить нацистскую Германию без помощи союзников. Так считают две трети россиян, которые все лучше относятся к тому, как Иосиф Сталин управлял страной во время войны, несмотря на огромные жертвы, понесенные ею под его руководством, - сообщает Том Парфитт в The Times. - Это выяснилось в ходе опроса, проведенного уважаемым московским "Левада-Центром". Он возобновил споры о роли президента Путина в мобилизации памяти о победе во Второй мировой войне ради политической выгоды". 36% опрошенных назвали основной причиной того, что СССР понес более тяжелые потери, чем Германия, внезапностью атаки, 24% - военно-техническим превосходством Германии, 12% - тем, что Сталин действовал без оглядки на количество погибших. Во время идентичного опроса в 1997 году, до прихода к власти Путина, в несоразмерности советских и немецких потерь Сталина обвиняли 34% россиян. "Сэр Энтони Бивор, британский историк, сказал The Times, что, по его мнению, кремлевская пропаганда играет все большую роль в обелении роли Сталина в войне. В этом месяце Путин заявил, что "излишняя демонизация" диктатора использовалась для "атаки" на постсоветскую Россию и ее очернения", - говорится в статье. Источник: The Times