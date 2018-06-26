Перебои с пивом в Москве: "Невероятно, какое количество пива могут влить в себя англичане"

Хозяева многих питейных заведений в Москве вынуждены в эти дни констатировать: "Пиво кончилось", пишет австрийское издание Die Presse.

"Владельцы столичных заведений, похоже, были не готовы, что гости ЧМ-2018 устроят подобную атаку на пивные запасы. Многие кафе и рестораны не успевают их пополнять - настолько высок спрос на этот напиток во время чемпионата", - передает корреспондент.

Die Presse цитирует официанта, который недоумевает по поводу того, что все хотят только пива. "Правда, сейчас жара - да и футбол".

"Болельщики выпили все наше пиво до капельки", - сетует владелец одного московского бара. "Вино, водка - всего этого хоть отбавляй. А вот пиво закончилось. Невероятно, сколько пива способны влить в себя за один вечер южноамериканцы и англичане". "Наше единственное спасение - если они поскорее вылетят", - сказал он.

"Кому горе, а кому радость: для пивоваренной компании Egger из Нижней Австрии старт на российском рынке в сложившейся ситуации может пройти как по маслу. Россия станет 27-й страной, куда компания будет поставлять свою продукцию. В понедельник в направлении России стартовали 20 фур с пивом", - говорится в статье.