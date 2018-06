26 июня 2018 г. Катрин Хилле, Генри Фой и Катрина Мэнсон | Financial Times Саммит Трампа с Путиным приближается, но от него мало чего ждут "Белый дом и Кремль сильно продвинулись с подготовкой к встрече в верхах между американским президентом Трампом и российским президентом Путиным, которая должна состояться в июле в какой-нибудь третьей стране, хотя с обеих сторон ожидания крайне пессимистические", - пишут журналисты Financial Times Катрин Хилле, Генри Фой и Катрина Мэнсон. "По словам одного высокопоставленного российского чиновника, саммит состоится после визита Трампа в Великобританию [который начнется] 13 июля. Вопреки более ранним ожиданиям, что лидеры могут встретиться в Австрии, стороны предварительно договорились, что встречу примет другая страна, более удобная в плане логистики, сказал чиновник", - пишет издание. На взгляд авторов статьи, Кремль вряд ли торжествует в предвкушении саммита. "С Трампом самое лучшее - осторожность. Если саммит просто состоится, это будет означать прогресс, так что если мы найдем хоть один пункт, с которым согласны обе стороны, это уже будет победа", - сказал неназванный высокопоставленный российский чиновник. По мнению издания, ни в Москве, ни в Вашингтоне особо не надеются на прорыв в американо-российских отношениях. "Американские чиновники сомневаются, что президенту удастся провернуть какую-либо "большую сделку" с Россией, но некоторые одобряют перспективу попытки смягчить напряжение, которая может возникнуть в результате встречи лидеров лицом к лицу", - пишет издание. "Кремлевские чиновники ожидают, что лидеры поговорят об Украине, Сирии, Северной Корее и контроле вооружений, но считают невозможной разработку хоть какого-то соглашения в любой из этих сфер, которое можно было бы выдать за успех. По словам российских чиновников, более вероятно, что стороны попытаются договориться о сотрудничестве по какому-то менее серьезному, "второстепенному" вопросу, что позднее может послужить фундаментом для попыток постепенно склонить их к возобновлению взаимодействия", - говорится в статье. Экс-сотрудник Госдепартамента Дэниэл Фрид полагает: "Трамп может попытаться заключить фальшивую "большую сделку", при которой мы получим расплывчатые обещания Путина (насчет Украины. - Прим. автора) взамен на одностороннюю уступку по санкциям и (или) какой-то намеренный срыв саммита НАТО Соединенными Штатами или приглашение Путину присоединиться к некой структуре безопасности, которая превзойдет НАТО". По мнению Фрида, лидеры также могли бы попробовать продвинуться в такой сфере, как возобновление попыток координировать отношения между военными США и России и ограничить масштаб военных учений. Источник: Financial Times