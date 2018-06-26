Перед выборами мафия убила в Мексике более 100 политиков. "Мексика - это мафиократия"

Жизнь политиков в Мексике находится под угрозой, ведь тот, кто встанет на пути мафии, будет убит, пишет в Handelsblatt журналист Клаус Эрингфельд.

Через неделю мексиканцы выбирают президента и тысячи мэров и депутатов по всей стране. На последнем этапе предвыборная борьба превращается в борьбу в буквальном смысле слова: с начала кампании, стартовавшей в сентябре, были убиты 116 политиков. Убийства совершаются чаще всего представителями организованной преступности, которые боятся потерять свое влияние и договоренности с действующими управленцами на уровне муниципалитетов, передает журналист.

По данным мексиканского аналитического центра Etellekt, с начала предвыборной кампании по всей Мексике зафиксировано около 400 атак на политиков и кандидатов на общественные должности. С конца сентября в среднем каждые четыре дня в Мексике погибает глава города, кандидат, менеджер предвыборной кампании или партийный функционер.

Преступные картели своими действиями показывают, что по крайней мере на уровне муниципалитетов не может быть и речи о свободных и честных выборах. Здесь предвыборная борьба состоит не из аргументов и предложений, а из угроз, подкупов и убийств, отмечает Эрингфельд.

Мексика уже многие годы представляет собой государство, частично захваченное преступниками. Оргпреступность проникает в институты по всей стране, прежде всего в стратегических областях - пограничных и прибрежных регионах, горных районах. Там картели выращивают коноплю и мак, занимаются контрабандой наркотиков и людей, пишет автор.

"При этом прежде всего деревни и муниципалитеты являются для организованной преступности входными воротами на пути к важным постам в структуре безопасности или управлении финансами", - объяснят Сандра Лей из исследовательского института CIDE, изучающего влияние оргпреступности на политику.

Дорогу в политику открыла преступникам, среди прочего, децентрализация. Муниципалитетам пришлось самостоятельно финансировать значительную часть своих расходов, разъясняет автор. Картели стали проплачивать предвыборные кампании и определять, кто займет какую должность. А того, кто отказывается от сотрудничества, убирают с пути.

"Мексика - это не демократия, а мафиократия", - считает специалист по организованной преступности Эдгардо Бускалия. По его мнению, пока Мексика не проявит настоящей готовности к борьбе с подрывной деятельностью мафии в политике, ситуация не изменится и будет убито еще очень много политиков, пишет Эрингфельд.