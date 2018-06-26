Операция "Дромадер": испанская полиция арестовала россиянина на Тенерифе

Испанская пресса освещает подробности операции правоохранительных органов, которая проводилась по подозрениям в отмывании денег. Среди арестованных - Владимир Хмель, беглый российский политический деятель, пишут СМИ.

"Русская преступная организация, которая обосновалась на Тенерифе, отмыла 18 млн", - утверждает в заголовке La Vanguardia. В материале, подготовленном неназванными журналистами информагентства EFE, говорится, что 25 июня "Гражданская Гвардия сообщила о ликвидации русской преступной организации, обосновавшейся на Тенерифе, которая за последние годы отмыла 18 млн евро, поступившие от незаконной деятельности в России - контрабанды и коррупции. В ходе операции "Дромадер", которая продолжается, на данный момент задержаны шесть граждан разных стран, в том числе предполагаемый лидер организации, российский политик и бизнесмен, обозначенный инициалами VK, прибывший из Приморского края на Дальнем Востоке, который обосновался на юге Тенерифе в 2001 году, а с 2006 года был на положении беглеца из своей страны в связи с коррупцией и контрабандой. Арестованным вменяются в вину такие преступления, как принадлежность к преступной организации, отмывание денег и преступления, направленные против государственной казны".

"По некоторым оценкам, эти лица отмыли 14 млн евро в Испании и еще 4 млн - во Франции", - говорится в статье.

"Как сообщает министерство внутренних дел, лидер организации и его адвокат предположительно играли важную роль в создании схемы с фирмами-прикрытиями для VK и его семьи, в то время как директор филиала одного банка в Ароне (Тенерифе) способствовал всем финансовым операциям основного арестованного и осуществлял их", - говорится в статье.

"Гражданская Гвардия дает понять, что установила, что VK создал сеть фирм "инструментального характера", состоявшую максимум из 10 фирм-прикрытий, через которую он получил большие потоки непрозрачных капиталов от фирм, зарегистрированных, в частности, в таких налоговых убежищах, как Панама и Британские Виргинские острова", - пишет газета.

"Основной виновник предположительно использовал свою жену, одну из дочерей и зятя для создания коммерческих фирм, деятельность которых расследуется, и для открытия банковских счетов, а также для выполнения своих указаний в Испании, Франции и России", - говорится в статье.

По данным издания, операция испанской Гражданской Гвардии началась в 2015 году, ей содействовал Европол, а действия во Франции осуществлялись французскими правоохранительными органами.

"Русская финансовая механика Владимира Хмеля - от "Панамских документов" до отмывания денег в Испании" - так озаглавлена статья в ABC. Автор статьи, подписавшийся инициалами "R.L.P.", пишет: "В этот понедельник министерство внутренних дел подтвердило, что операция под названием "Дромадер" завершилась арестом граждан разных стран. Среди этих лиц есть Владимир Хмель (Vladimir Khmel), российский политический руководитель, фигурирующий в "Панамских документах", и глава сети, которая действовала посредством предприятий сектора досуга и туризма на Канарских островах. Сумма денег, отмытых на Канарах, предположительно достигла 14 млн евро".

"За отмывание 14 млн на Тенерифе задержан российский политик", - сообщает в заголовке El Pais. Журналистка Патрисия Ортега Долс пишет: "Наверно, у испанской пословицы "Когда видишь, что соседу бреют бороду, намочи свою щетину", есть русский аналог, если учесть поведение В.Хмеля, парламентария из региона Приморский край (граничащего с Китаем), который увидел, что полиция задерживает некоторых его партнеров за контрабанду, и спешно вылетел в направлении Испании. В 2006 году он обосновался со своей женой, дочерью и 14 млн евро на Тенерифе. Но все это он готовил с 2001 года. В рамках операции Гражданской Гвардии под названием "Дромадер" он теперь арестован вместе с перуанским гражданином, говорящим по-русски, и аргентинским адвокатом, поселившимся на этом острове".

"Сотрудники Гражданской Гвардии информировали российские власти о своих расследованиях, которые начались более года назад, тревожным признаком стало существование множества фирм, которые были зарегистрированы на имя Хмеля и не осуществляли никакой деятельности", - говорится в статье. Журналистка приводит слова неназванных источников, близких к следствию: "Большинство этих фирм было создано другими фирмами, зарегистрированными в таких налоговых убежищах, как Панама". Автор статьи комментирует: "Собственно, Хмель - одно из множества имен, упомянутых в знаменитых "Панамских документах", что окончательно подтвердило подозрения следователей".

Издание утверждает: "Вначале российские власти выказали интерес к расследованиям испанской Гражданской Гвардии, но через месяц, в течение которого их держали в курсе расследования, утратили интерес. Есть одно обстоятельство, констатированное следователями, - для многих контрабандных товаров, которые Хмель ввозил из Китая в Россию, местом назначения были официальные здания российского правительства (так в оригинале. - Прим. ред.), в том числе объекты ФСБ, одного из федеральных органов, которые находятся под непосредственной юрисдикцией президента Путина".

По данным газеты, в последние годы Хмель и его родственники проживали в Париже, а на Тенерифе ездили отдыхать. "В последнее время он чувствовал определенный риск и с помощью своего адвоката-аргентинца уже сформировал целую предпринимательскую структуру на Украине, куда подумывал начать вывод денег", - пишет газета, цитируя слова неназванных источников.