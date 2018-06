26 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Футбольная встряска для россиян Из-за двух поразительных побед на ЧМ Россию лихорадит от патриотизма, празднования напоминают 9 мая, пишут СМИ, однако игра с Уругваем "показала предел возможностей сборной, которая держится на драйве и на горячих надеждах страны". Корреспонденты сообщают, что в Волгограде подают напиток "Новичок", а в питейных заведениях Москвы не хватает пива, и удивляются, что Мутко полностью не отстранен от российского футбола. На чемпионате мира по футболу Россия после полосы удач столкнулась с реальностью, показав предел возможностей команды, которая держится не более чем на драйве и на горячих надеждах страны, пишет The Wall Street Journal. После двух поразительных побед сборная уступила более опытному Уругваю со счетом 0:3, сообщает корреспондент Анатолий Курманаев. "С успехом заблокировав Мохаммеда Салаха из сборной Египта в прошлом матче, Россия не сумела сдержать звездных бомбардиров Уругвая Луиса Суареса и Эдинсона Кавани", - пишет автор. После восьми голов в первых двух матчах тренер россиян Станислав Черчесов решил поэкспериментировать и заменил трех игроков. Вмешиваться в победную "химию" сборной, прыгнувшей выше головы, - тактика рискованная, и она возымела зрелищный обратный эффект. "Россия вновь выглядела как до ЧМ: работящая, но небрежная и невыразительная команда без выдающихся талантов", - отмечается в статье. "Первые две победы России в одночасье превратили сборную из позора страны в национальную гордость, и трудно было не почувствовать, что неожиданная похвала вскружила команде голову", - полагает Курманаев. Несмотря на поражение от Уругвая, Россия пережила этот понедельник, оставаясь со своей командой заодно. Все довольны, что она вышла в 1/8 финала, уже и это было далеко от ожиданий перед началом ЧМ, пишет корреспондент французской Le Parisien в Москве Ив Лерой. Судя по всему, уже неактуален анекдот, бывший популярным в России: "Учительница попросила детей рассказать, кем работают их папы. - "Мой папа танцует эрoтичеcкие танцы в гeй-клубе и снимaeт с себя oдeжду перед другими мужчинaми, - выпалил один мальчик. - А когда ему хорошо платят, он даже cпит с ними в oтeле". Учительница оторопела, затем быстро дала детям задание, а сама отвела мальчика в сторону и спросила, правду ли он сказал. - "Нет, я соврал. На самом деле мой папа - футболист и играет в нашей сборной. Мне стыдно было признаться". Национальная гордость, охватившая страну в этот понедельник по случаю матча Россия-Уругвай, контрастирует с первоначальным неверием. "Против Испании у нас нет никаких шансов, против Португалии - один шанс на миллион, - сказал журналисту болельщик Сергей, который носит маску с российским флагом. - Надо, чтобы с нашей командой был Бог, как на двух первых матчах. Это было настоящее чудо". Корреспондент рассказывает, что в России по телевизору показывали монтаж, напоминающий миф о русском герое, где фигурирует Дзюба под музыку "Калинки", а на стадионе в Волгограде во время матча Тунис-Англия демонстрировали ролик с "Лебединым озером" в стиле техно. Рассказывая о вчерашних впечатлениях, корреспондент пишет: "Покидая фестиваль болельщиков Fan Fest, мы даже встретили одного русского, который высоко нес большой кусок ткани с изображением уже снятых с вооружения серпа и молота и надписью: "Я верю, что мы можем победить Португалию". "Я очень горжусь тем, что сделала Россия до сих пор, хотя после этого поражения я уже не так доверчив, - сказал журналисту после игры с Уругваем 30-летний Дима крепкого сложения, завернутый в национальный флаг. - Два первых матча были действительно исключительными. Я верю в то, что Россия может обыграть Португалию. Испанию - я не так уверен". "Забудьте голы, счет и кто забил мяч в сетку, - пишет в The Washington Post Эми Феррис-Ротман. - Россия побеждает в чемпионате мира, и это имеет мало общего с ее командой на поле. С тех пор как почти две недели назад начался ЧМ, кричалки в честь страны доминируют на стадионах, заглушая гомон болельщиков со всего мира: "Рос-си-я!". "Россию лихорадит от патриотизма", - отмечает журналистка. Празднование побед российской сборной над Саудовской Аравией и Египтом напоминало 9 мая. Россия, поссорившись с Западом по поводу предвыборного вмешательства в США и кризисов на Украине и в Сирии, обвиняет США и Европу в русофобии. "Но то, что их страна смогла провести крупнейшее международное спортивное событие, по-видимому, вернуло россиянам чувство, что борьба за гегемонию оправданна", - указывает журналистка. Земфира Цахилова, руководительницы детского танцевального центра "Катюша", сказала ей: "Мы надеемся, что каждый, кто приедет в Россию, будет завидовать нам, когда будет уезжать". Праздновать чемпионат мира в Волгограде, где все напоминает о Сталинградской битве, футбольным фанатам нелегко, делится журналист немецкого издания Tageszeitung Андреас Рюттенауэр. "Памятники, напоминающие о Сталинградской битве, имевшей решающее значение в войне, повсюду. Большие статуи, маленькие мемориальные таблички, памятники в натуральную величину, рельефы, покрывающие целые фасады зданий. Постоянно видишь и советские изображения солдат с решительными лицами", - повествует автор. При этом сами волгоградцы давно не замечают многие памятники. Автор удивлен и тем, что "в одном из ночных клубов Волгограда специально к игре англичан против Туниса придумали новый напиток - "Новичок", по названию ядовитого вещества", использованного в Солсбери. "Абсолютно смертельный напиток", судя по вкусу, состоит из травяной настойки, водки и бензина, сообщает журналист. Предлагается также водка c персиковым сиропом, которая стоит 2 тыс. рублей. На среднюю российскую пенсию можно позволить себе восемь таких напитков в месяц, говорится в статье. Сам город, продолжает Рюттенауэр, "представляет собой довольно-таки бесформенное творение, протянувшееся на 70 км вдоль берега Волги. Кажется, будто панельные дома советских времен в случайном порядке были сброшены на город и получили при падении дефекты, из-за которых они выглядят необитаемыми. Между ними стоят избушки, которые, вероятно, выглядят беднее, чем есть на самом деле. Это дачи волгоградцев, которые почти в центре города выращивают овощи. Построив новый стадион, Волгоград попытался сделать шаг к современности". Перед ЧМ заброшенные предприятия в непосредственной близости от стадиона прятали под огромными брезентовыми полотнами. "Это порадует спонсоров ФИФА: таких больших рекламных щитов для них не устанавливали ни в одном другом городе ЧМ", - отмечает журналист. Хозяева многих питейных заведений в Москве вынуждены в эти дни констатировать: "Пиво кончилось", пишет австрийское издание Die Presse. Владельцы столичных заведений, похоже, были не готовы, что гости ЧМ-2018 устроят подобную атаку на пивные запасы, замечает корреспондент. "Болельщики выпили все наше пиво до капельки", - сетует владелец одного московского бара. "Вино, водка - всего этого хоть отбавляй. А вот пиво закончилось. Невероятно, сколько пива способны влить в себя за один вечер южноамериканцы и англичане". "Наше единственное спасение - если они поскорее вылетят", - сказал он. Журналист Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер посвящает большой материал Виталию Мутко. Когда 59-летнего Мутко на прошлой неделе журналисты спросили, в каком качестве он приехал в гости к российской сборной в Новогорск, тот ответил: "Как человек". "Виталий Мутко - необычная фигура в международном спорте. Он - доверенное лицо президента Путина, с которым тот знаком еще со времен работы в петербургской администрации в 1990-е годы". Мутко должен был стать организатором нынешнего ЧМ, но "он стал лицом скандала, связанного с многолетней программой по применению в России допинга", говорится в статье. В декабре, напоминает автор, МОК пожизненно отстранил его от Олимпийских игр. Вскоре после этого Мутко и Российский футбольный союз (РФС) объявили, что он оставляет должность президента организации на полгода; это время он якобы планирует посвятить разбирательству в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). "Неужели Мутко больше не имеет никакого отношения ни к спорту, ни к футболу? Как бы не так", - замечает журналист. В эти дни он появляется не только в Новогорске, но и на трибунах для почетных гостей на играх ЧМ. Его видели и в элитном московском отеле вместе с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером. "Оппоненты Мутко из рядов российских футбольных функционеров указывают на то, что устав РФС не предусматривает временного ухода с должности президента, - говорится в статье. - Примечателен и тот факт, что на интернет-сайте союза Мутко по-прежнему значится как президент РФС". Аумюллер сообщает, что "в России курсируют две версии: либо Мутко после ЧМ официально вернется на президентскую должность, либо РФС изменит структуру и создаст нечто вроде наблюдательного совета, (...) председательство в котором возьмет на себя Мутко". Сегодня Мутко занимает весьма влиятельную должность вице-премьера российского правительства по строительству и развитию регионов, хотя премьер-министр Дмитрий Медведев не удержался от улыбки, когда объявил о его новом назначении. Как писала "Новая газета", речь идет о секторе, который ежегодно получает порядка 13 млрд евро из бюджетных средств, говорится в публикации.