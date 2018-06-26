Подвинься, Ленин: Красную площадь преобразил чемпионат мира

"В обычный день Красная площадь, с одной стороны обрамленная импозантным Кремлем и упирающаяся в разноцветные купола храма Василия Блаженного, столь же тиха, сколь величественна, - сообщают Кевин Бакстер и Сабра Эйрес, корреспонденты Los Angeles Times. - Попадающие сюда туристы ведут себя почтительно, а местные обычно и вовсе ее избегают, предпочитая переулки. Но в последние три недели Красная площадь похожа на центр мира - или, как минимум, чемпионата мира".

"С тех пор как начался этот турнир, десятки тысяч людей каждый день наводняют площадь и близлежащие улицы, переполняя местные рестораны и кафе. Они приходят в форме десятков национальных команд, с флагами и песнями, звучит более 20 различных языков, - говорится в статье. - Это красочная уличная вечеринка без начала и конца".

Журналисты поговорили с супругами Гагариными из Орла, приехавшими в Москву специально - с целью собрать подписи всех национальных команд на знамени с изображениями всех соответствующих флагов (на момент интервью им осталось добыть подписи сенегальцев и исландцев), а также с сотрудницами коммунальных служб Татьяной и Людмилой, которые отметили, что иностранцы воспитанные и даже окурки за собой убирают.

"Хорошо, что люди увидят Россию и поймут, что мы тут не так уж плохи", - сказала также Людмила.

"Может быть, и так, - признают авторы. - Но в следующем месяце, когда турнир кончится и фанаты уедут, Красная площадь и соседние улицы опустеют, Гагарины вернутся в Орел, где сдают дачные домики, а Татьяна и Людмила вернутся к работе по обычному графику - без отзывчивых туристов, подбирающих за собой окурки".

"А многие из тех, кто тут был, поедут домой кое с чем, кроме сувениров", - добавляют журналисты, не поясняя, что именно имеют в виду.