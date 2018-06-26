Видимость антикоррупционной борьбы на Украине

Президент Порошенко и властные круги Украины сопротивляются странам Запада и кредиторам, которые хотят большей прозрачности, пишет журналист Le Figaro Стефан Сиохан.

Шаг вперед, шаг назад - вот так уже четыре года продвигается проект киевского правительства по антикоррупционной борьбе. 7 июня, после двух лет интенсивных дискуссий, Верховная Рада одобрила президентский законопроект о создании специального независимого Высшего антикоррупционного суда, который призван увенчать юридическую структуру по борьбе с коррупцией. Правда, власть придумала документ, защищающий нынешнюю элиту, люди президента уже делают подкоп под фундамент этого здания, говорится в статье.

"Президент Порошенко никогда не был ярым сторонником специального антикоррупционного суда, - полагает автор: - если бы такой суд функционировал, члены его окружения в конечном счете оказались бы за решеткой, как бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, обвиненный в растрате 70 млн долларов бюджетных средств и исчезновении 30 млн евро из европейских денег, выделенных на обновление пограничных постов страны".

Два года назад Порошенко объяснял председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что Украина не нуждается в антикоррупционном суде. Однако создание Высшего антикоррупционного суда является решающим условием МВФ для предоставления очередного транша финансовой поддержки в 2 млрд долларов, без чего украинский бюджет окажется в тяжелейшем положении и с системным риском прекращения платежей впоследствии, отмечает Сиохан.

"Украину в течение 25 лет формировали под запросы 15 олигархов. Победить коррупцию означает победить этих людей, - поясняет Le Figaro посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. - Есть люди, которые хотят сбить с пути процесс реформ и вернуть Украину в то состояние, в котором она находилась, будучи российской колонией".

Порошенко в течение пяти месяцев находился под давлением со всех сторон, его рейтинг, по опросам, все время падал, и он наконец решился предложить законопроект о создании независимого специального суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии при Совете Европы, говорится далее. Рада внесла две тысячи поправок, однако очень скоро эксперты и журналисты обнаружили "скрытые статьи, не обсуждаемые в парламенте", которые ограничивают юрисдикцию суда расследованиями, начатыми после его создания, сообщает Сиохан.

Таким образом, расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), будут поручены обычным судам и, скорее всего, замяты, передает автор. Одной рукой голосуя за антикоррупционный суд, Порошенко другой рукой нападает на НАБУ. "Стоит ожидать, что этим летом или осенью исполнительная власть снова возьмется за демонтаж руководства НАБУ", - предупреждает один специалист по этому вопросу, другой подчеркивает, что "талант президента состоит в том, чтобы вести лукавую игру у себя дома и пускать пыль в глаза за границей".

Такая игра может плохо кончиться, считает автор статьи. "МВФ заморозил программу предоставления кредита в 17,5 млрд долларов из-за злой воли Киева в отношении требований кредиторов", - напоминает финансовый аналитик Тимоти Эш. В понедельник директор МВФ Кристин Лагард позвонила Петру Порошенко, требуя от него внести дополнения в показной антикоррупционный законопроект и поднять цену на газ. "Это болезненный гвоздь в крышку гроба нынешней власти, которой предстоят президентские выборы в марте 2019 года", - комментирует журналист.