ЧМ-2018: как Россия поддалась игре

Несмотря на поражение от Уругвая со счетом 0:3, Россия пережила этот понедельник, оставаясь со своей командой заодно. Все довольны, что она вышла в 1/8 финала, уже и это было далеко от ожиданий перед началом ЧМ, пишет корреспондент французской Le Parisien в Москве Ив Лерой.

Судя по всему, уже неактуален анекдот, бывший популярным в России: "Учительница попросила детей рассказать, кем работают их папы. - "Мой папа танцует эрoтичеcкие танцы в гeй-клубе и снимaeт с себя oдeжду перед другими мужчинaми, - выпалил один мальчик. - А когда ему хорошо платят, он даже cпит с ними в oтeле". Учительница оторопела, затем быстро дала детям задание, а сама отвела мальчика в сторону и спросила, правду ли он сказал. - "Нет, я соврал. На самом деле мой папа - футболист и играет в нашей сборной. Мне стыдно было признаться".

Национальная гордость, охватившая страну в этот понедельник по случаю матча Россия-Уругвай, контрастирует с первоначальным неверием. Во время матча, за которым мы наблюдали из огромной фан-зоны близ МГУ, россияне повсюду вывесили свои флаги, отмечает журналист, сообщая о "тяжелом поражении".

"Против Испании у нас нет никаких шансов, против Португалии - один шанс на миллион, - улыбается болельщик Сергей, который носит маску с российским флагом, полностью скрывающую его лицо. - Надо, чтобы с нашей командой был Бог, как на двух первых матчах. Это было настоящее чудо".

Корреспондент рассказывает, что в России все еще присутствует множество изображений в советском стиле. По телевизору показывают монтаж, напоминающий миф о русском герое, столь милый бывшему СССР, где фигурирует Дзюба на фоне "Калинки" в качестве звукового фона. Те же директивы прослеживаются в видеооролике, показанном на стадионе в Волгограде во время матча Тунис-Англия: на этот раз было "Лебединое озеро" в продвинутом стиле техно.

"Покидая фестиваль болельщиков Fan Fest, мы даже встретили одного русского, который высоко нес большой кусок ткани с изображением уже снятых с вооружения серпа и молота и надписью: "Я верю, что мы можем победить Португалию", - передает Лерой.

"Я очень горжусь тем, что сделала Россия до сих пор, хотя после этого поражения я уже не так доверчив, - говорит 30-летний Дима крепкого сложения, завернутый в национальный флаг. - Два первых матча были действительно исключительными. Я верю в то, что Россия может обыграть Португалию. Испанию - я не так уверен".

"Люди смотрят, потому что команда выигрывает, иначе за нее будет гораздо меньше народа, - вздыхает молодая женщина Аня, у которой отец - футболист (в чем она не решается сознаться!). - Сначала никто не был уверен в том, что наша команда способна выиграть хоть что-то. После первого матча все сказали: "Вау, наша команда может сделать это!"

Аня утверждает, что "знает людей, которые верят в то, что Россия может выиграть этот чемпионат мира", но не согласна с этим: "Будем реалистами".

Евгений, у которого флаг и в виде макияжа, и бело-сине-красной накидкой, осмеливается подтвердить: "Ну да, мы можем выиграть! Хотя не знаю, посмотрим..."