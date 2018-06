26 июня 2018 г. Шира Френкель, Мэтью Розенберг | The New York Times Крупнейшие ИТ-компании встретились с руководством спецслужб США, чтобы обсудить промежуточные выборы "Восемь из самых влиятельных компаний информационно-технологической отрасли, ожидая повторения российского вмешательства, имевшего место во время президентской компании [в США] в 2016 году, в прошлом месяце встретились с руководством американских спецслужб, чтобы обсудить подготовку к промежуточным выборам, которые состоятся в этом году", - сообщают Шира Френкель и Мэтью Розенберг в The New York Times. В состоявшейся 23 мая в штаб-квартире Facebook в Калифорнии встрече участвовали представители Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oath, Snap и Twitter. Они встретились с заместителем министра внутренней безопасности Кристофером Кребсом и не названным в статье представителем ФБР. "Данную встречу, инициированную Facebook, рассматривают как обнадеживающий первый шаг к ограждению промежуточных выборов от повторения российского вмешательства 2016 года, по словам трех участников собрания, - говорится в статье. - Но они же назвали обстановку на встрече напряженной и сообщили, что ИТ-компании неоднократно требовали у федеральных чиновников информации и снова и снова слышали в ответ, что никаких конкретных разведданных не получат". "По словам одного из участников встречи, она навела ИТ-компании на мысль, что им придется противостоять вмешательству в выборы своими силами", - передают авторы. "Руководство американской разведки недвусмысленно предупредило, что Россия и другие зарубежные правительства уже вмешиваются в находящуюся под пристальным вниманием кампанию по подготовке к промежуточным выборам", - говорится в статье. "Ни на публике, ни за закрытыми дверями руководство спецслужб почти не делилось подробностями о том, что делает Россия, и Силиконовая долина досадует на Капитолийский холм, - сообщают авторы. - Чиновники в Вашингтоне упоминали о проблемах, начиная с потери спецслужбами следа российских мишеней до таких же сложностей с коммуникацией между разными агентствами, собирающими разведданными, как те, что помешали США отреагировать на вмешательство России в президентские выборы 2016 года". "Российское "Агентство интернет-исследований" оказалось особенно неприятной целью в последние месяцы, так как стало прикладывать больше усилий, чтобы маскировать свою деятельность, по словам американского чиновника, имеющего доступ к отчетности спецслужб", - передают журналисты. Источник: The New York Times