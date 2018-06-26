Теневой президент

Виталий Мутко должен был выступать в роли главного организатора ЧМ-2018, но вместо этого стал лицом скандала вокруг государственной системы применения допинга в России. Его влияние в политике и спорте между тем остается крайне примечательным, указывает Йоханнес Аумюллер, журналист Sueddeutsche Zeitung.

Когда 59-летнего Мутко на прошлой неделе журналисты спросили, в каком качестве он приехал в гости к национальной российской сборной в Новогорск, тот ответил: "Как человек". "Виталий Мутко - необычная фигура в международном спорте. Он - доверенное лицо президента Путина, с которым тот знаком еще со времен работы в петербургской администрации в 1990-е годы". В течение многих лет Мутко занимал невероятное количество политических и спортивных должностей и должен был стать организатором нынешнего ЧМ. "Но случилось так, что он стал лицом скандала, связанного с многолетней программой по применению в России допинга: за масштабными махинациями стояло Министерство спорта, возглавляемое Мутко", - говорится в статье.

В декабре, напоминает автор, МОК пожизненно отстранил его от Олимпийских игр. Вскоре после этого Мутко и Российский футбольный союз (РФС) объявили, что он оставляет должность президента организации на полгода; это время он якобы планирует посвятить разбирательству в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), куда он подал апелляцию на решение МОК. С мая текущего года он отвечает в российском правительстве не за спорт, а за строительство и развитие регионов".

"Неужели Мутко больше не имеет никакого отношения ни к спорту, ни к футболу? Как бы не так", - замечает журналист.

В эти дни он появляется не только в Новогорске, но и на трибунах для почетных гостей на играх ЧМ. Его видели и в элитном московском отеле вместе с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером, передает корреспондент.

Кроме того, он делает громкие заявления. Так, комментируя появившиеся призывы к проведению дополнительных допинг-тестов российских футболистов, которые, как многим показалось, на удивление много и быстро бегают, он указал на то, что игроки российской сборной и так находятся под постоянным контролем и готовы день и ночь сдавать анализы - может, стоит обратить внимание и на другие команды?

Какая же роль в российском спорте отводится Мутко?

"Оппоненты Мутко из рядов российских футбольных функционеров указывают на то, что устав РФС не предусматривает временного ухода с должности президента, - говорится в статье. - Примечателен и тот факт, что на интернет-сайте союза Мутко по-прежнему значится как президент РФС. То есть с юридической точки зрения он по-прежнему возглавляет Российский футбольный союз".

Аумюллер сообщает, что "в России курсируют две версии: либо Мутко после ЧМ официально вернется на президентскую должность, либо РФС изменит структуру и создаст нечто вроде наблюдательного совета, (...) председательство в котором возьмет на себя Мутко".

Сегодня Мутко занимает весьма влиятельную должность вице-премьера российского правительства, хотя премьер-министр Дмитрий Медведев не удержался от улыбки, когда объявил, что он теперь получает новую должность в строительном секторе. Как писала "Новая газета", речь идет о секторе, который ежегодно получает порядка 13 млрд евро из бюджетных средств, говорится в статье.

"Мутко не только стал лицом государственной системы допинга, - продолжает Аумюллер, - его репутация пострадала и внутри страны. Многие российские наблюдатели упрекают его в плохом менеджменте допингового скандала и ставят в вину то, что российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане было запрещено выступать под национальным флагом и с российским гимном".