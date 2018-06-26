Сомнительные путешествия по России главы финансового департамента

"Глава финансового департамента швейцарского кантона Во Паскаль Брулис путешествовал по России с одним из своих лучших налогоплательщиков. Эти поездки в самом деле были частными?" - задается вопросом журналист Tagesanzeiger Филипп Райхен.

В августе 2013 года группа швейцарцев отправилась на Шантарские острова в Хабаровском крае. Путешественниками оказались швейцарские политики, среди них - глава финансового департамента кантона Во Паскаль Брулис, а также миллиардер и почетный консул России в Лозанне Фредерик Паулсен.

Паулсен поддерживает отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, отмечает автор статьи. Так, в 2008 году Путин наградил его Орденом Дружбы. В последние годы Паулсен несколько раз привозил в Россию Брулиса и других швейцарских политиков, в том числе Франсуа Лонгшампа, являвшегося до недавнего времени главой правительства Женевы, директора Федерального ведомства Швейцарии по делам культуры Изабель Шассо, а также бывшего члена Швейцарского федерального совета Паскаля Кушпена. На фотографиях также можно заметить российского олигарха и депутата Госдумы Михаила Слипенчука, арабского бизнесмена Ибрагима Шарафа и советника еще одного русского олигарха, говорится в статье.

По информации издания, в 2012 году Паулсен со своей группой посетил Владивосток, остров Врангеля и Кунашир, в 2013-м предпринял поездку по Амуру, а в 2015 году посетил республику Карелию и Санкт-Петербург. Политики приезжали в Россию и в 2016 году.

Брулис, участвовавший в поездках, не распространяется на эту тему. "Поездки были частными, я осуществил их во время отпуска и сам оплатил свои расходы", - сообщил Брулис. На просьбу предоставить подтверждающие оплату документы Брулис не отреагировал, передает издание.

Необходимо внести ясность, считает автор публикации. Можно ли говорить о частных поездках, когда глава финансового департамента одного из кантонов из года в год отправляется в отпуск с одним из своих лучших налогоплательщиков в страну, которую тот представляет в качестве почетного консула? И, прежде всего, оплачивал ли сам Брулис реальные расходы на поездку?

По словам одного из участников, он оплатил поездку до места назначения, то есть только часть расходов. В России же расходы были покрыты Паулсеном, которого собеседник издания называет меценатом. Согласно проведенному расследованию, подсчитать действительные затраты на поездки в любом случае затруднительно - перелеты иногда осуществлялись на российских военных самолетах, говорится в статье.

Сомнения вызывает и якобы частный характер поездок. Политики проводили вполне официальные встречи с региональными правительствами, которые, судя по фотографиям, были похожи на встречи делегаций двух стран. Речь шла и об инвестициях, отмечает журналист.

Сомнительным считают поведение Брулиса и Паулсена и эксперты по коррупции. "Часто слишком нездоровая и опасная культура приглашений, взаимных любезностей и подарков все еще существует. В результате возникает опасность, что сильно пострадает доверие населения к властям", - считает Алекс Бискаро, заместитель генерального директора Transparency International в Швейцарии. По его мнению, подобные ситуации в Швейцарии не единичны, встречаются на всех уровнях и остаются без серьезных последствий для участников.

В мае 2014 года глава финансового департамента Паскаль Брулис, а не ответственная за вопросы культуры в Лозанне Анна-Катрин Лион, открыл в Художественном музее Лозанны выставку "Магия русского пейзажа". В своей вступительной речи Брулис по достоинству оценил заслуги Паулсена, оказавшего поддержку в открытии выставки. Брулис говорил не только об искусстве, но и о налогах и финансах, пообещав "справедливое налогообложение" для частных лиц. Паулсену такая новость пришлась по душе, отмечает автор.