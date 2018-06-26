Чокнуться "Новичком"

Праздновать чемпионат мира в Волгограде, где все напоминает о Сталинградской битве, футбольным фанатам нелегко, пишет журналист немецкого издания Tageszeitung Андреас Рюттенауэр.

"Памятники, напоминающие о Сталинградской битве, имевшей решающее значение в войне, повсюду. Большие статуи, маленькие мемориальные таблички, памятники в натуральную величину, рельефы, покрывающие целые фасады зданий. Постоянно видишь и советские изображения солдат с решительными лицами, - повествует автор. - Фестиваль болельщиков проходит у подножья обелиска, который призван напоминать о погибших в битве. Праздновать здесь ЧМ иностранным фанатам нелегко".

При этом сами волгоградцы давно не замечают многие памятники. "Здесь же повсюду война", - говорит, смеясь, одна жительница.

Разговор постоянно заходит и о серии исламистских терактов, потрясших Волгоград в 2013 году. Неудивительно, что службы безопасности с особым вниманием проверяют сумки на входе на стадион, на фестиваль болельщиков или в трамвай, отмечает Рюттенауэр.

В одном из ночных клубов Волгограда специально к игре англичан против Туниса придумали новый напиток - "Новичок", по названию ядовитого вещества, которым должны были быть убиты двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. "Абсолютно смертельный напиток", судя по вкусу, состоит из травяной настойки, водки и бензина, пишет журналист.

Предлагается также водка c персиковым сиропом, которая стоит 2 тыс. рублей. "Тот, у кого в наличии есть не больше, чем средняя пенсия в России, может позволить себе восемь таких напитков в месяц", - говорится в статье.

"То, что город не богат, заметно, - продолжает Рюттенауэр. - Он представляет собой довольно-таки бесформенное творение, протянувшееся на 70 км вдоль берега Волги. Кажется, будто панельные дома советских времен в случайном порядке были сброшены на город и получили при падении дефекты, из-за которых они выглядят необитаемыми. Между ними стоят избушки, которые, вероятно, выглядят беднее, чем есть на самом деле. Это дачи волгоградцев, которые почти в центре города выращивают овощи. Построив новый стадион, Волгоград попытался сделать шаг к современности, с которой дела у города пока не складываются".

Завод "Красный октябрь", защититься от ядовитых облаков которого волгоградцы хотели бы не только на время ЧМ, стоит на грани банкротства и, возможно, скоро дополнит индустриальные руины города, которых здесь много. Перед ЧМ заброшенные предприятия в непосредственной близости от стадиона прятали под огромными брезентовыми полотнами. "Это порадует спонсоров ФИФА: таких больших рекламных щитов для них не устанавливали ни в одном другом городе, участвующем в чемпионате", - отмечает журналист.