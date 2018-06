26 июня 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post В чемпионате мира участвуют все россияне: пан или пропал "Забудьте голы, счет и кто забил мяч в сетку, - пишет в The Washington Post Эми Феррис-Ротман. - Россия побеждает в чемпионате мира, и это имеет мало общего с ее командой на поле. С тех пор как почти две недели назад начался ЧМ, кричалки в честь страны доминируют на стадионах, заглушая гомон болельщиков со всего мира: "Рос-си-я!". "Россию лихорадит от патриотизма", - отмечает журналистка. По словам Феррис-Ротман, празднование побед российской сборной над Саудовской Аравией и Египтом напоминало 9 мая. "Уроки нарастающего патриотизма показывают, что чемпионат мира проходит как нельзя вовремя", - указывает автор и напоминает о состоянии отношений России с Западом. Россия, поссорившись с Западом по поводу предвыборного вмешательства в США и кризисов на Украине и в Сирии, обвиняет Соединенные Штаты и Европу в русофобии. "Но то, что их страна смогла провести крупнейшее спортивное событие в мире, по-видимому, вернуло россиянам чувство, что борьба за гегемонию оправданна", - указывает журналистка и цитирует заявление Земфиры Цахиловой, руководительницы "детского танцевального центра "Катюша", названного в честь народной песни, популярной во время Второй мировой войны. "Мы надеемся, что каждый, кто приедет в Россию, будет завидовать нам, когда будет уезжать", - сказала педагог. Источник: The Washington Post