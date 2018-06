26 июня 2018 г. Спенсер С.Шу | The Washington Post Фирма, фигурирующая в деле "повара Путина", оспаривает назначение спецпрокурора Роберта Мюллера "Адвокаты российской фирмы, обвиняемой в финансировании операции интернет-троллинга в целях нарушить ход президентских выборов в США в 2016 году, в понедельник попросили федерального судью отклонить обвинения, утверждая, что назначение Минюстом США спецпрокурора Роберта С.Мюллера-III было нарушением конституции и правил самого министерства", - сообщает журналист The Washington Post Спенсер С.Шу. Автор поясняет, что речь идет о фирме Concord Management and Consulting, которой, как и еще 13 российским физическим лицам и еще двум компаниям, Мюллер в феврале этого года предъявил обвинения. "Concord - единственный ответчик, явившийся в американский суд, и фирма заявила, что не виновна в заговоре с целью воспрепятствования законным функциям правительства США посредством мошенничества и обмана", - говорится в статье. В понедельник адвокаты фирмы заявили, что назначение Мюллера, которое осуществил заместитель генпрокурора США, шло вразрез с конституцией. "Адвокаты Concord Эрик Э.Дюбельер и Кэтрин Дж.Сейкали утверждали, что либо спецпрокурор - высшее должностное лицо правительства, кандидатуру которого должен выдвигать президент и утверждать Сенат, либо Конгресс должен принять закон, который разрешит наделить замгенпрокурора прокурорскими полномочиями его начальника в отношении таких назначенцев", - пишет издание. Адвокаты также заявили, что назначение Мюллера "фактически" создало "четвертую ветвь власти, несовместимую с основнополагающими принципами разделения властей". Судья округа Колумбия Дэбни Л.Фридрих дала прокуратуре срок до 16 июля для ответа на это заявление адвокатов. В том же обвинительном заключении были предъявлены обвинения основателю компаний - "Евгению Викторовичу Пригожину, бизнес-топ-менеджеру, прозванному "повар Путина" из-за его связей с российским президентом Путиным", как пишет Шу. Источник: The Washington Post