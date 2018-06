26 июня 2018 г. Элизабет Бернстайн | The Wall Street Journal Сексуальные фантазии досконально изучены в новом исследовании Джастин Лемиллер, социальный психолог и научный сотрудник института имени Кинси при Университете Индианы (США), провел одно из наиболее исчерпывающих исследований на тему сексуальных фантазий, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Элизабет Бернстайн. Издание публикует рецензию на его новую книгу "Скажи мне, чего ты хочешь: наука о сексуальном желании и как она может улучшить вашу сексуальную жизнь". Исследование Лемиллера включало 369 вопросов, в том числе о личных особенностях и сексуальном опыте, говорится в статье. Анкеты заполнили более четырех тысяч американцев в возрасте от 18 до 87 лет, с разным финансовым положением, вероисповеданием и сексуальной ориентацией. Лемиллер выделил семь основных тем фантазий. Три самые распространенные - это секс со множеством партнеров, властный или грубый секс, а также секс, связанный с новизной и разнообразием. Менее распространены темы табуированного и запретного секса (вуайеризм, фетишизм, эксгибиционизм), немоногамного (фантазии о другом партнере), страсть и романтика (сюда относятся все эмоциональные составляющие, такие как чувство, что тебя любят и ценят; этот тип фантазии бывает и у мужчин, и у женщин), "эротическая гибкость", в частности, это касается гомоэротики и отказа от гендерных ролей, передает журналистка. "Большинство мужчин заявили, что в их фантазиях есть эмоциональная составляющая: они воображали, что чувствуют себя желанными, умелыми в сексе и неотразимыми (женщины тоже). А женщины оказались более смелыми, чем полагал Лемиллер: они больше мужчин представляли в воображении связывание и садомазохизм (и в подчиненных, и в доминантных ролях), а также много фантазировали о групповом сексе (но не так много, как мужчины) и чем-то новом", - говорится в статье. Мужчины более склонны сосредотачиваться в своих фантазиях на конкретном человеке и чаще представляют в воображении запретные темы. Они больше женщин фантазируют о сценариях отказа от гендерных ролей: переодевании в женскую одежду, смене пола, трансгендерном партнере. "Женщины чаще воображают сценарии однополого секса. Для них больше, чем для мужчин, важна обстановка, и в своих фантазиях они ее тщательно продумывают. Также у них больше эмоционального наполнения", - пишет Бернстайн. Экстраверты чаще, чем интроверты, фантазировали о групповом и немоногамном сексе и чаще желали, чтобы их хвалили. "У интровертов, в свою очередь, выявлено больше запретных фантазий", - говорится в статье. "Возможно, им труднее знакомиться с людьми и заводить такие отношения, которых им хочется, и это, по-видимому, заставляет некоторых из них искать альтернативное сексуальное самовыражение", - считает Лемиллер. "Люди, назвавшие себя ответственными, организованными и внимательными к деталям, разрабатывали более продуманные фантазии. Назвавшие себя тактичными и в фантазиях уделяли больше внимания удовольствию партнера. Невротики - те, кто плохо справляется со стрессом, - избегали мыслей о групповом и немоногамном сексе и новизны. Они больше сосредотачивались на страсти и романтике", - сообщает издание. Так же поступают и молодые люди, в то время как люди старшего возраста более склонны фантазировать о групповом сексе. Кроме того, мужчины с возрастом чаще фантазируют об однополом сексе. Лемиллер полагает, что у молодых людей больше неудовлетворенных эмоциональных потребностей, в то время как люди постарше, которые с большей вероятностью находятся в моногамных отношениях, жаждут новизны. "Наши сексуальные фантазии во многом носят терапевтический характер, - сказал Лемиллер. - Они призваны помогать нам справиться с тем, что происходит в нашей жизни". Источник: The Wall Street Journal