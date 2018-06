26 июня 2018 г. Уолтер Рассел Мид | The Wall Street Journal Помпео о том, чего хочет Трамп Госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal опровергает мнение о том, что администрация Дональда Трампа стремится разрушить либеральный миропорядок. Цель, по его словам, - подстроить этот миропорядок под реалии XXI века, передает журналист Уолтер Рассел Мид. Как заявил Помпео, многие из экономических и дипломатических структур, в разрушении которых обвиняют Трампа, формировались после Второй мировой войны и на тот момент "имели смысл для Америки". "Трамп с подозрением относится к мировым институтам и альянсам, которые, как он считает, больше не приносят дивиденды США", - говорится в статье. "Когда я наблюдаю, как президент Трамп дает наставления нашей команде, он всегда спрашивает: "Как эта структура воздействует на Америку?" - рассказал Помпео. Трампа, по его словам, интересует не то, как определенное правило "могло сказываться на Америке в 1960-е, 1980-е или даже в начале 2000-х", а то, как оно укрепит мощь страны "в 2018 году и дальше". "Свою задачу Помпео видит в попытке изменить правила, которые "больше не являются справедливыми и равноправными", и поддерживать при этом "важные исторически сложившиеся отношения с Европой и странами Азии, которые действительно являются нашими партнерами", - передает корреспондент. Особенно напряженными стали отношения США с Германией, и Помпео указывает на две причины. В отношении низких расходов немцев на оборону он отмечает: "Важно, чтобы они продемонстрировали приверженность к обеспечению безопасности своего народа. Когда они это сделают, мы будем готовы поступить так, как нужно, и поддержать их". Что касается торговли, немцам следует "установить тарифные системы и системы нетарифных барьеров, которые являются справедливыми, основанными на взаимности". По словам госсекретаря, более 10 лет американская внешняя политика "была сфокусирована на борьбе с терроризмом и значительно менее - на противостоянии крупных держав". "Сегодня, хотя борьба с терроризмом и остается приоритетом, геополитику все больше определяют конфликты с могущественными государствами, такими как Китай и Россия", - добавляет WSJ. В отношении Пекина и Москвы США должны действовать напористо, но гибко, считает госсекретарь. Он видит возможности для ограниченного сотрудничества с Россией, несмотря на то, что США противостоят ее ревизионистской политике. "Мы много в чем не соглашаемся. У нас невероятно разные системы ценностей, но есть и сферы, где мы находим совпадения. Для госсекретаря это непростая задача - выявить эти области, где можно сотрудничать, и в то же время защищать Америку от худших проявлений деятельности таких правительств", - сказал Помпео. У Трампа крайне амбициозная повестка, какой ее подает Помпео, отмечается в статье: переписать правила миропорядка в пользу Америки, вырабатывая при этом устойчивые отношения с геополитическими соперниками. Автор статьи комментирует: "Эти цели могут оказаться труднодостижимыми. Инерция в международных отношениях - это мощная сила, а институты и уже существующие соглашения зачастую непросто реформировать". Повестка Трампа создает риск формирования глобальной коалиции, выступающей против требований США, отмечается в статье: "Попытки Америки договориться о более благоприятных торговых механизмах могут привести к тому, что Китай, Европа и Япония объединятся против США. Эта опасность усугубляется склонностью Трампа к драматическим жестам и его переменчивой манерой". Источник: The Wall Street Journal