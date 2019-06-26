Российско-американский диалог о роли Ирана в Сирии

"Под нажимом Израиля Вашингтон хочет убедить Россию вытеснить Иран из Сирии. Однако такой сценарий, стоящий в центре беспрецедентной российско-американо-израильской встречи, состоявшейся во вторник в Иерусалиме, вряд ли осуществится. По крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку российский участник трехсторонней встречи в Иерусалиме Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, напомнил, что неоднократные удары Израиля по иранским целям в этой стране были "нежелательны", - пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"А что будет завтра? Как только Идлиб, последний регион, находящийся в руках повстанцев против Асада, будет возвращен в лоно сирийского государства - "но это долгая песня", предупреждает один приближенный Башара Асада - и после вывода американских войск из северо-восточной Сирии, иранское отступление может стать предметом переговоров, причем в обмен на сохранение Асада у власти. Но до этого еще далеко", - рассуждает автор статьи.

"В сирийском уравнении отношения между русскими и иранцами - которые позволили Асаду сохранить свою власть с 2015 года - являются одной из главных неизвестных. Сирийские оппозиционеры обычно преувеличивают напряженность в отношениях между этими союзниками, в то время как сторонники режима их недооценивают. Представляется очевидным одно: трения усиливаются по мере приближения исхода войны. Однако эта напряженность остается тактической, она не затрагивает общей стратегии, основанной на целевой установке, объединяющей Москву и Тегеран: это их антиамериканизм и стремление уменьшить влияние США на Ближнем Востоке", - анализирует Мальбрюно.

"Россия и Иран делят между собой зоны влияния в Сирии. Россия контролирует небо, но она зависит от проиранских сил - "Хезболлах", иракского и афганского шиитских ополчений - которые сдерживают противника на поле боя. В течение некоторого времени Москва уже пытается уменьшить влияние этих ополченцев, так, они отсутствуют в текущей битве при Идлибе, которую ведут Дамаск и российская авиация", - указывает Le Figaro.

"Уже долгое время русские и иранцы различаются по образу действий своих людей", - говорится в статье. "Иран и "Хезболла", как правило, склонны работать под своим собственным командованием, а сирийская армия относится к этому настороженно", - признается один оппозиционер, живущий в изгнании. - Русские же просят включать своих союзников в состав сирийской армии".

"С самого начала конфликта Иран поставлял большую часть нефти, в которой нуждалась Сирия, зная, что большинство ее скважин находятся под контролем арабо-курдских сил, союзников американцев на северо-востоке страны. Но с января, под американским давлением, иранским танкерам был запрещен доступ к порту Банияс, недалеко от Латакии. Это спровоцировало кризис жидкого топлива, который вызвал озлобленность, в том числе среди многих сторонников Башара Асада", - пишет автор статьи.

"Россия могла бы прийти на помощь своему союзнику и обеспечить Сирию нефтью, необходимой для ее экономики. Она этого не сделала. Однако в последние недели танкеры с иранской нефтью снова стали прибывать в Банияс, но уже на российских кораблях, с удовольствием отмечает один приближенный сирийского главы государства. "Русские согласились, - говорит он. - И это успокоило население". К тому же, это еще один способ напомнить сирийскому лидеру, что его будущее находится в тесной зависимости от его русского крестного отца", - комментирует журналист.

"На фоне Ирана Москва является распорядителем игры в Сирии. Россия неоднократно позволяла Израилю наносить удары по иранским инфраструктурам. Сможет ли она стать единственным спасителем Асада и, следовательно, тем, кто в конечном итоге решит его судьбу? Как знать", - рассуждает Мальбрюно.

"Я никогда не верила в то, что Россия расстанется с Ираном", - отмечает Анна Борщевская, исследователь "Европейского фонда за демократию".