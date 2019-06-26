Совет Европы: дилемма российского гражданского общества

"Одобрять политику Путина или пользоваться защитой Европейского суда по правам человека? Решение о восстановлении Москвы в ПАСЕ разобщает российских оппозиционеров", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Для государственных СМИ решение принято единогласно - голосование в Страсбурге представляет собой "победу", безусловно символическую, но которая, как они надеются, может предвещать ослабление или отмену санкций, принятых другими учреждениями, - говорится в статье. - Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возвращение России в ПАСЕ "победой здравого смысла" (...).

"В рядах демократической интеллигенции, а также среди политических оппозиционеров или правозащитников, которые чаще всего не одобряют российскую политику на Украине (аннексия Крыма, война на Донбассе), восстановление России в ПАСЕ вызвало разнообразные отклики, порой даже диаметрально противоположные реакции", - отмечает автор статьи.

"Многие оппозиционные деятели критикуют европейскую "капитуляцию", как, например член Совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, бывший диссидент, который осудил решение, вступающее в противоречия с ценностями Совета Европы и его собственных резолюций, без какой-либо компенсации со стороны Кремля:

"По сути, такой образ действий явится самоубийством Совета Европы как организации, отстаивающей то, что называется "европейскими ценностями". И продолжает: "Ситуация, действительно, иная, но аналогии имеют место. Предательство тут, действительно ни при чем. История Мюнхенского соглашения [соглашения с нацистской Германией 1938 года], с моей точки зрения, это история не про предательство, а про трагическое заблуждение".

"Другой бывший диссидент, Александр Подрабинек, также пишет в социальных сетях: "Решение ПАСЕ о реформе, позволяющей российской делегации вернуться со всеми полномочиями, это солидное вложение в топку войны - нынешней холодной и, увы, завтрашней горячей".

"Однако эти позиции, по-видимому, принадлежат к меньшинству по одной причине: в ответ на ограничения в отношении своей делегации Москва регулярно угрожала вообще выйти из Совета Европы, что привело бы к лишению российских граждан защиты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в соответствии с уставом связан с Советом", - поясняет автор публикации.

"Автор доклада, на котором была основана резолюция, бельгийка Петра де Суттер, сама упоминала о "дилемме" между необходимой твердостью в отношении государства и защитой его граждан", -передает Le Monde.

По словам правозащитницы Зои Световой: "Сегодня ЕСПЧ - это единственный суд в России, если можно так сказать. Почти во всех уголовных или гражданских делах, которые рассматриваются в российских судах, нарушены права граждан. Компенсации от ЕСПЧ, пусть они и выплачиваются за счет тех же налогоплательщиков, это хоть какое-то восстановление справедливости". Она считает, что при отсутствии ЕСПЧ "у нас будет уже совершенно другая Россия, фактически Советский Союз".

"Действительно, за двадцать лет в ЕСПЧ поступило более 160 тыс. обращений граждан против России, являющейся основным "клиентом" суда. В подавляющем большинстве случаев (2365 из примерно 2500) ЕСПЧ осудил Москву за нарушение конвенции по правам человека. В частности, суд назначил компенсацию таким оппозиционерам, как Алексей Навальный или протестная группа Pussy Riot", - говорится в публикации.

"Страсбургские дилеммы, которые с мучительной остротой возникают в Москве, охватывают все слои российского общества. В понедельник вечером в Страсбурге адвокат Николай Полозов, который защищает некоторых моряков, захваченных Москвой на Азовском море в ноябре 2018 года, призвал европейских депутатов не уступать государству, которое не выполняет свои обязательства", - пишет журналист.

По мнению его коллеги Кирилла Коротеева, руководителя международной практики правозащитной группы "Агора", который часто защищает дела в ЕСПЧ, пусть возвращение России и является неизбежным злом, но необходимо понять, будет ли у Совета Европы потенциал в будущем "обеспечить соблюдение своих норм и принципов".

"Но и здесь у Москвы есть рациональная стратегия ослабления ЕСПЧ, превращения его из регулятора новых проблем в сфере прав человека в бухгалтера, оформляющего исполнительные листы для выдачи компенсаций жертвам систематических нарушений законов и конвенций. Россия поставляет в ЕСПЧ типовые дела о пытках и разгоне мирных демонстраций в промышленных масштабах, и ЕСПЧ вынужден тратить массу ресурсов на обработку жалоб о тяжелых и практически бесспорных нарушениях прав человека", - утверждает Коротеев.