Украинский олигарх, связанный с Полом Манафортом, может быть экстрадирован в Чикаго по обвинениям во взятках, постановил Верховный суд Австрии

"Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, бывший деловой партнер Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, вероятно, предстанет перед судом в Чикаго за взятки, - пишет Newsweek. - Во вторник Верховный суд Австрии одобрил запрос об экстрадиции, который рассматривался австрийскими судами в течение нескольких лет. Окончательное решение о том, следует ли продолжать процесс экстрадиции, примет министр юстиции страны".

"Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году и с тех пор борется против экстрадиции в США, - напоминает издание. - Залоговую сумму в 172 млн долларов за освобождение из тюрьмы Фирташу помог заплатить российский миллиардер Василий Анисимов, деловой партнер Аркадия Ротенберга, близкого союзника президента России Владимира Путина. Но ему было запрещено покидать Австрию, пока дело об экстрадиции рассматривается в суде".

"Эксперты утверждают, что экстрадиция Фирташа может помочь в проведении политических реформ на Украине, где система правосудия все еще борется за то, чтобы привлечь к ответственности за коррупцию состоятельных и влиятельных людей.

"Это большое и важное решение, потому что это финальное судебное решение в Австрии. Фирташ привлек нескольких юристов и своих ключевых политических друзей на Украине, и ничего не помогло", - сказал Newsweek экономист и эксперт по бывшему Советскому Союзу Андерс Аслунд.

"Учитывая политическую и экономическую важность на Украине Фирташа, связанного с бывшим президентом [Петром] Порошенко, это может многое значить как для экономических реформ, так и для политики на Украине. Естественный боевой клич - это следующим будет [олигарх Игорь] Коломойский! Так как украинское правосудие неспособно преследовать и приговаривать этих главных преступников" - добавил Аслунд.

"Более 10 лет США расследуют дело Фирташа на предмет взяточничества, рэкета и создания организованной преступной группы. В США ему было предъявлено обвинение в том, что он якобы заплатил взятки на сумму 18,5 млн. долларов чиновникам в Индии за разрешение на разработку титанового рудника. Он предположительно планировал продавать титан американской компании по производству самолетов Boeing. Если он будет признан виновным, ему может грозить до 50 лет тюрьмы", - указывает Newsweek.

"Ольга Лаутман, журналист-расследователь, специализирующаяся на организованной преступности в бывшем Советском Союзе, отмечает, что Фирташ подозревается в связи с известными фигурами в кругах организованной преступности и его экстрадиция может оказаться политически невыгодной для президента Трампа", - пишет издание

"Его экстрадиция может оказаться вредоносной для Трампа, потому что он может предоставить новые сведения о Манафорте, а также пролить свет на вложение российских денег организованной преступности в недвижимость, включая недвижимость Трампа, - сказала Лаутман Newsweek. - Утечка американских дипломатических депеш от 2010 года показала, что Фирташ был связан с Семеном Могилевичем, опасным боссом организованной преступности, который более десяти лет находился в списке самых разыскиваемых фигур ФБР, - продолжила Лаутман. - Фирташ также был партнером [украинского политика] Сергея Левочкина, который присутствовал на инаугурации Трампа благодаря Сэму Паттену, который вложил в инаугурацию Трампа 50 тыс. долларов и был одним из получателей данных опросов кампании Трампа, которыми Пол Манафорт поделился с Константином Килимником, российским агентом".

"Фирташ настаивает на своей невиновности и заявил, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы. В США интересы Фирташа защищает бывший специальный советник Белого дома Лэнни Дэвис, тот же юрист, который представляет бывшего адвоката и помощника президента Дональда Трампа Майкла Коэна. (...)", - говорится в статье.

"Фирташ был также близким политическим союзником Виктора Януковича, бывшего пророссийского президента Украины, который был свергнут прозападным движением в 2014 году и впоследствии бежал в Россию. Он также сыграл важную роль в найме бывшего управляющего кампании Трампа Манафорта, который затем работал политическим консультантом, чтобы укрепить репутацию печально известной Партии регионов Януковича", - напоминает Newsweek.