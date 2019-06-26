Разумнее оставить Россию в Совете Европы

Обвинения в том, что решением о возвращении России в ПАСЕ Совет Европы изменил "европейской совести", необоснованны, считает Ханс-Петер Фуррер, экс-директор по политическим вопросам генерального секретариата Совета Европы. "Несомненно, нападение России на Украину необходимо осудить, и Совет Европы сделал это со всей ясностью. Но обязательно ли ему нужно было прибегать к санкциям?", - пишет он на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Конфликт на Украине породил проблемы в сфере политики безопасности, которые являются вопросом и задачей ОБСЕ и, пожалуй, ЕС и НАТО. (...) В случае с Советом Европы речь идет о другой задаче. При принятии России в состав организации (...) речь шла о вовлечении России в институционализированное общеевропейское сотрудничество с целью реализации прав человека, правового государства и демократии, а не о признании удовлетворительного стандарта этих ценностей в России", - указывает Фуррер.

"К слову, Совет Европы - это больше, чем его парламентский компонент. (...) Россия содействует работе комитета министров, где может проходить регулярный политический диалог, и многочисленных органов межгосударственного сотрудничества, где российские участники обмениваются опытом с представителями административных аппаратов, науки и гражданского общества других стран-членов, оценивают новые проблемы и ищут совместные решения", - говорится в статье.

"Там, где это необходимо и возможно, такая экспертная работа приводит к заключению межгосударственных договоров или рекомендациям со стороны комитета министров. Россия ратифицировала более 80 (из 200) таких договоров. Она вовсе не уклоняется от механизмов контроля за реализацией взятых на себя обязательств (...)", - подчеркивает автор публикации.

Особенно значимым и показательным является участие России в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и контроле за ее выполнением со стороны Европейского суда по правам человека, членом которого является и российский судья. Помимо конвенции Россия ратифицировала большинство дополнительных протоколов. Только в 2018 году ЕСПЧ вынес решения по 248 российским делам, 238 из них - в пользу заявителя. "Комитет министров скрупулезно наблюдает за исполнением решений - Россия содействует и предоставляет запрашиваемую информацию", отмечается в статье.

"Стоит ли отказываться от этих достижений и связанных с ними будущих перспектив? - задается вопросом Фуррер. - Стоит ли "европейской совести" - после вынужденного выхода России из Совета Европы - прекращать предостерегать и тревожить Россию?"