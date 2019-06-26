"Все забывают об этом, пока не объявится следующая женщина"

"Многочисленные женщины обвиняют Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Но нанести ему политический ущерб они не могут", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Отвратительно звучит то, что в прошлую пятницу утверждала о Дональде Трампе известная журналистка Джин Кэролл, - отмечает автор статьи Мартин Килиан. - По ее словам, более двух десятилетий назад в примерочной торгового центра в Нью-Йорке президент резко прижал ее к стене и изнасиловал".

В понедельник Трамп опровергнул все обвинения: Кэролл не в его вкусе, а вся история - чистая выдумка, заявил он.

"Этот случай следует уже хорошо известному образцу: женщина обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах, он яро отрицает обвинения, угрожает подать в суд и пытается уничтожить репутацию женщины. А потом все, как СМИ, так и политики, переходят к своей повестке дня", - говорится в статье.

В сексуальных домогательствах Трампа обвиняют как минимум 16 женщин, при этом он сам признавался в совершении домогательств. Так, стоит процитировать то, что сказал Трамп в 2005 году перед встречей с актрисой Эрианн Цукер, не зная, что микрофон был включен: "Мне нужно съесть пару драже "Тик-Так", вдруг я начну ее целовать. Меня автоматически влечет к красоткам - сразу лезу целоваться. Это как магнит, сразу целую. Я даже не жду. И если ты звезда, они это позволяют. Ты можешь делать все, даже за киску схватить. Все можно".

В этой связи опровержения Трампа не кажутся убедительными, но женщины не смогут нанести ему ущерб, пишет Килиан. "Ведь друзья и враги Трампа давно знают, с кем имеют дело. Его сторонники непоколебимо хранят ему верность, даже доказуемые и подсудные сексуальные домогательства к женщинам, вероятно, не уменьшат их энтузиазм", - отмечает журналист.

"Конечно, у Трампа плохой характер, но как инструмент Бога он выполняет свои обязанности, утверждают евангельские христиане. Среди многих республиканцев-членов Конгресса чувствуется недовольство характером Трампа, но они, как и евангелики, поддерживают президента, потому что он реализует их повестку дня: снижение налогов и назначение консервативных федеральных судей, дерегуляция и противодействие свободе выбора в вопросе абортов. При этом то, что более десятка женщин предъявляют к Трампу обвинения, порой серьезные, не имеет никакого значения", - указывает издание.

Поэтому, несмотря на #MeToo, Трампу не придется бояться политических последствий. "Со всеми женщинами одинаково: он отрицает, изворачивается, угрожает и нападает - а потом все забывают об этом, пока не объявится следующая женщина", - передает Tages-Anzeiger слова Джин Кэролл.