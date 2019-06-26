В безопасности лишь тот, кто играет по правилам Путина

"С 2008 года Россия оккупировала два грузинских региона. Хотя правительство в Тбилиси воздерживается от критики своего могущественного экономического партнера, Москва наказывает антироссийские протесты жесткими санкциями. Это также послание другим постсоветским странам", - считает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

Указом о запрете перелетов из России в Грузию шеф Кремля нанес тяжелый удар экономике страны, указывает издание.

С 2008 года "маленькая Грузия со своими 3,7 млн жителей пытается решить нерешаемое: она стремится к сближению с ЕС и НАТО и одновременно пытается стабилизировать экономические отношения с Россией. В последнее время казалось, что в российско-грузинских отношениях появился прагматизм. Грузинское руководство критиковало Россию не так сильно, как прежде, а Россия открыла для Грузии свой рынок", говорится в статье.

Доступ к рынку имеет решающее значение для Тбилиси - слишком велик объем продаваемых страной в России товаров. Так, на настоящий момент в Россию отправляются более 60% грузинского вина, отмечает Локшин.

"В прошлом году страну посетило около 1,4 млн российских туристов, что, по данным грузинского статистического ведомства, составляет примерно одну пятую часть всего туристического потока. 8 лет назад доля российских туристов составляла еще 10%", - говорится в публикации.

"Несмотря на стремления Тбилиси привлечь гостей из других регионов мира, туристы из Европы пока считают Грузию менее привлекательной. (...) С россиянами конкурировать могут только туристы из Турции и соседних Армении и Азербайджана. Тем более болезненным окажется для Тбилиси запрет Путина. По предварительной оценке экспертов, грузинская экономика потеряет 100-250 млн долларов, около 6% доходов страны. Однако потери могут оказаться еще более высокими: в прошлом году российские туристы потратили в Грузии 632 млн евро", - подчеркивает издание.

"Своим запретом Путин ослабит правящую с 2012 года партию "Грузинская мечта" олигарха Бидзины Иванишвили, который до настоящего времени поддерживал прагматические отношения с Россией - его противники называют его пророссийским".

Почему Путин наносит удар именно по человеку, выступающему за нормализацию отношений между двумя странами?

"На самом деле Путин вполне может отказаться от стабильных отношений с Грузией. Даже прагматичное правительство Иванишвили не хочет подчиняться Путину и признавать независимость мятежных республик. Поэтому любая политическая нестабильность в стране - это хорошая новость для Путина. Его демонстрация власти одновременно является посланием другим постсоветским странам: в безопасности лишь тот, кто играет по российским правилам. Всем остальным следует в любое время ждать неприятных сюрпризов", - заключает Die Welt.