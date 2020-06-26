Гнев и боль

"Канцлеру близка Россия. Но Ангела Меркель ясно видит, что Путин хочет ослабить и расколоть Германию - всеми средствами. Недавно она на удивление четко дала это понять, выступая в бундестаге. Что может сделать Берлин?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В 2015 году хакеры несколько месяцев находились в сети немецкого парламента, завладев главным сервером и обеспечив себе доступ к данным всех депутатов, пишет журналист Маркус Венер. "Один из этих депутатов - Ангела Меркель. Хакеры очистили два электронных почтовых ящика ее депутатского офиса. То, что они шпионили за федеральным канцлером, вероятно, не случайно. Не секретную переписку, но что-то полезное всегда можно найти, как у нее, так и у Фрица Фельгентроя, который, специализируясь на политике обороны, занимается Россией. В конце концов, в бундестаге принимаются масштабные политические решения. А если что-то просочится через личное общение, то спецслужбы используют и это в своих целях. Например, ГРУ, военная спецслужба России, которая, как убеждены германские органы безопасности, стоит за кибератакой".

"Немецкие спецслужбы и федеральное управление уголовной полиции сделали то, что удается редко. Им удалось установить имя тех, кто совершил атаку - и доказать это настолько убедительно, что генеральный прокурор выдал международный ордер на арест 29-летнего Дмитрия Бадина, который в звании солдата годами совершал кибератаки, например, на Демократическую партию в Америке в преддверии избрания Трампа".

"В бундестаге депутат от партии "зеленых" Табеа Ресснер спросила канцлера, знает ли она, какие данные были украдены из ее офиса. (...) По словам Меркель, у нее создалось впечатление, что данные "похищались относительно без разбора, то, что можно было заполучить". (...) Она "очень рада", что генеральная прокуратура объявила в розыск конкретного человека, сказала канцлер".

"Вопрос о кибератаке Меркель использовала для того, чтобы в целом охарактеризовать политику Путина. По ее словам, кибератака на бундестаг - это лишь одна из многих "граней". Ведь Россия следует "стратегии ведения гибридной войны", к которой также относятся "кибердезориентация" и "искажение фактов". Это не "какая-то случайность", а настоящая стратегия. (...) Затем Меркель обратилась к теме убийства в Тиргартене, напомнила о высылке двух российских дипломатов и, наконец, сказала, что Германия оставляет за собой право принятия других мер в отношении России", - передает издание.

"По своей открытости выступление Меркель было для нее в некоторой степени непривычным, - отмечает автор статьи. - К тому же канцлер сказала одно предложение, которое было еще более непривычным, а именно: "Скажу честно, это причиняет мне боль".

"Меркель дала понять, что она имеет дело с двумя Россиями. Первая - официальная, с которой она разговаривает, отношения с которой она пытается улучшить, для чего она на протяжении многих лет прилагает много усилий".

"А другая Россия - та, что вынюхивает информацию в ее почтовых ящиках, совершает кибератаки и шпионит, искажает истину и систематически ведет пропаганду в Германии с помощью своих СМИ наподобие RT. Россия, которая усугубляет миграционные кризисы, позволяя уезжать в Германию десяткам тысяч чеченских беженцев, и которая в равной степени поддерживает как крайних правых, так и крайних левых, так как эти силы подрывают демократию. Ее цель - ослабить и расколоть Германию и Евросоюз. И хотя Меркель не поворачивается к России спиной, в этом ничего не меняется, все годами остается по-прежнему и становится еще хуже. Сдержанная вспышка гнева Меркель в бундестаге была вызвана и желанием дать выход недовольству таким поведением".

"Боль, которую, по словам Меркель, она испытывает, вероятно, имеет и личную природу. (...) В ГДР она учила в школе русский язык - в отличие от большинства восточных школьников по-настоящему. И настолько хорошо, что, будучи одной из лучших в ГДР, в 1970 году смогла поехать в Москву на олимпиаду по русскому языку. Она часто говорила о том, что связывает ее с этой страной. Что свою первую пластинку "Битлз" "Желтая подводная лодка" она купила в Москве".

"Что вместе с друзьями она не совсем легально ездила на Кавказ, вплоть до Грузии. Что она любит Толстого и Достоевского. Недавно она прочла роман о композиторе Шостаковиче. Она занималась и российской историей. Портрет Екатерины Великой, немки на царском троне, долгое время стоял на ее письменном столе в ведомстве канцлера. Меркель знает и о преступлениях, которые совершили немцы во время Второй мировой войны в России, на Украине, в Белоруссии и других частях бывшего СССР, и считает важным помнить о них. В этом году она также вспоминала бы об окончании Второй мировой войны в Москве, если бы не помешала пандемия коронавируса".

"Однако в случае с Меркель любовь к России - это чувство, колеблющееся между любовью и ненавистью, как, пожалуй, у любого демократически мыслящего и чувствующего человека, которому близка страна, ее культура и люди. Ощущение Меркель близости к России никогда не приводило ее к романтическому отношению к режиму. (...) Она никогда не идеализировала Россию. Она никогда не давала себя обмануть видимостью демократии, которую создавал Путин в первые годы своего правления. Вместо этого она приглашала в свою частную резиденцию российских правозащитников и критических журналистов. После аннексии Крыма она способствовала тому, чтобы санкции в отношении России оставались в силе, хотя целый ряд стран ЕС все меньше был в них убежден".

"В то же время Меркель, хотя это и было весьма сложно, постоянно разговаривала с Путиным, единственным в Европе, кто находится у власти дольше, чем она. Она десятки раз проводила с ним телефонные разговоры, когда аннексией Крыма она нарушил международное право и, почти не скрывая, начал войну на Украине. Она делала это из чувства долга. В качестве благодарности Россия занимается шпионажем, который нарушает границы допустимого и в котором, вероятно, задействованы 150 штатных офицеров спецслужб, чаще всего под видом дипломатов".

"Означает ли эмоциональное выступление Меркель в бундестаге новую политику в отношении Москвы, изменение стратегии в отношениях с Россией? В федеральном правительстве это отрицают. Обрубить связи с Москвой, вопреки всему, там считают безответственным. Пока и реакция Берлина на убийство в Тиргартене и хакерскую атаку на парламент была очень сдержанной. Высылка двух российских дипломатов ничуть не впечатлит Москву. Но что может сделать Берлин?".

"Фритц Фельгентрой, политик из партии СДПГ, предлагает направить Москве счет за взлом бундестага. Тщательно указать в нем величину ущерба, сколько миллионов было потрачено на новую технику и новые устройства. "Если Москва не заплатит, то должны последовать санкции", - говорит Фельгентрой, называющий атаку на бундестаг "крайне бесцеремонной" и "абсолютно неприемлемой". Однако идею со счетом в немецких органах безопасности мало одобряют, считая, что если таким образом сообщить россиянам, что было приобретено, в следующий раз они еще лучше будут знать, как действовать".

Отплатить той же монетой Германия не может - по оценке немецких экспертов по безопасности, только в ГРУ работает столько же сотрудников, как во всех органах безопасности Германии. "Остановить гибридную войну Москвы Берлин не может. Но он может обращать на нее внимание, открыто обличать ее, называть преступников и заказчиков - именно это и сделала Меркель в бундестаге. Это важно для информирования немецкой общественности, но едва ли помешает Москве. Некоторые бесцеремонные действия Кремля, кажется, чуть ли не нацелены на то, чтобы быть узнанным и так доказать свою силу".

"Однако Берлин и Брюссель не абсолютно беспомощны. (...) С 2013 года объем торговли России с Германией и ЕС сократился примерно на 25% - это существенно. При этом есть сферы, в которых экономическое сотрудничество могло бы стремительно развиваться - если бы хотела Россия. В Берлине уверены, что эти издержки учитываются в московском расчете. И поэтому этот вид самообороны считают неотъемлемым. Ведь в ином случае, уверены в Берлине, Германии придется ждать совсем других гибридных атак", - пишет Frankfurter Allgemeine.