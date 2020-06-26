Экс-советские лаборатории, связанные в прошлом с биологическим оружием, борются с COVID-19. Москве это не нравится

"Сеть лабораторий советской эпохи, когда-то использовавшихся для отслеживания вспышек чумы и разработки биологического оружия во время холодной войны, находится на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса в Центральной Азии и на Кавказе. Это не помешало России начать пропагандистскую и дезинформационную кампанию против этих лабораторий, которые давно были модернизированы и перестроены на гражданские нужды", - пишет на страницах Foreign Policy старший научный сотрудник Программы по России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир Пол Стронски, полагая, что причина тому то, что эти лаборатории являются "наследием одной из самых успешных внешнеполитических программ США".

(...) "Еще в эпоху глобального лидерства США - до того, как Вашингтон повернулся спиной к международному сотрудничеству - в рамках инициативы Нанна-Лугара по "Совместному уменьшению угрозы" в 1991 году в бывших советских республиках, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, и Узбекистан, был создан ряд лабораторий, финансируемых налогоплательщиками США. Цель этих лабораторий, большинство из которых начинали свою работу в советскую эпоху, состояла в том, чтобы помочь ученым бывших советских республик обезопасить и ликвидировать оружие массового поражения, включая запасы ядерного оружия и возможностей биологической войны", - говорится в статье.

"Сегодня эти лаборатории занимают ведущие позиции в мониторинге заболеваний, инициативах в области общественного здравоохранения и обучении экспертов по биобезопасности, которые находятся на переднем крае ответных мер в борьбе с коронавирусом в своих странах. Этот опыт имеет решающее значение в регионе, который находится на перекрестке Китая, России и Ирана - трех наиболее пострадавших стран мира. До настоящего времени Грузия сдерживала вспышку, имея самый низкий уровень смертности от COVID-19 во всей Европе и планируя открыть туризм в июле. Соседней Армении не так повезло: сейчас в регионе самый высокий уровень заболеваемости и смертности в регионе: премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом, но остались невредимыми. Казахстан также переживает вторую волну инфекций; 18 июня пресс-секретарь бывшего казахского лидера, сообщил, что коронавирус обнаружен у Нурсултана Назарбаева, который все еще обладает значительной властью", - напоминает автор публикации.

Указывая, что большинство лабораторий были созданы в рамках советской противочумной системы в середине 20-го века "как сеть исследовательских институтов и полевых станций по всему Советскому Союзу для изучения и предотвращения распространения патогенных микроорганизмов", автор публикации констатирует, что "в 1960-1970-х некоторые из этих объектов были включены в программу советского биологического оружия. Когда СССР распался, все они остались незащищенными с недостаточным финансированием и в плохом состоянии. Были опасения, что они больше не смогут мониторить и контролировать вспышки болезней - и что кто-то может получить в свои руки запас патогенных микроорганизмов-убийц".

(...) "Благодаря программе Нанна-Лугара, названной по имени ее авторов в Сенате США, сенатора-демократа Сэма Нанна и сенатора-республиканца Ричарда Лугара, (...) получившие независимость государства смогли демонтировать наследие советских программ по биологическому оружию, обезопасить и в конечном итоге уничтожить опасные патогены, сохранившиеся после распада СССР, - уверяет Пол Стронски. - Некоторые из лабораторий были объединены, модернизированы и дополнены новыми возможностями по мониторингу вспышек заболеваний, в результате чего некоторые из них превратились в передовые медицинские учреждения при поддержке США, которой руководило Министерство обороны США. (...) Сегодня они управляются местными экспертами, действующими под руководством гражданских министерств своих стран и финансируются из их национальных бюджетов (...)". Статья ссылается на опыт Грузии, которая активировала подразделение экстренного реагирования спонсируемого США Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, в январе, "задолго до того, как пандемия начала распространяться по всей Европе. К началу февраля лаборатория разработала собственные возможности тестирования, результаты которых можно получить в течение 24 часов. (..) Казахстанская лаборатория из американской программы также способствовала надежному и своевременному реагированию на кризис. Хотя Казахстан выявил своего первого пациента с COVID-19 только в середине марта, уже в январе лаборатория активировала группу экстренного реагирования и поручила своим ученым контролировать распространение болезни в Центральной Азии. К концу марта в Казахстане проводились тесты на коронавирус, способные дать результаты в течение пяти часов".

(...) Россия, в свою очередь, осуждает эти лаборатории из-за их связей с США, отмечается в статье. "Высокопоставленные российские чиновники и пропагандисты продвигали теории заговора, утверждая, что эти лаборатории являются частью секретной инфраструктуры биологического оружия США, предназначенной для распространения смертельных патогенов и инфекционных заболеваний", включая вирус Зика и свиной грипп и инвазивных вонючих клопов, заражающих сельскохозяйственные культуры. (...) "В 2019 году известный ведущий российского телевизионного ток-шоу призвал российских военных нанести авиаудары по объекту в Казахстане. В январе российское телевидение намекнуло, что грузинская лаборатория каким-то образом участвовала в создании коронавируса, в то время как российские тролли распространяли в социальных сетях аналогичные фейковые истории о том, что утечка вируса произошла и из казахстанской лаборатории", - пишет Стронски, добавляя, что в июне российская газета атаковала узбекский Институт вирусологии утверждениями о том, что американские и британские исследователи, работающие на этом объекте, произвели утечку бруцеллеза в широкие слои населения.

"Теперь в дело вступил и Пекин, выдвигая аналогичные