Гарри Каспаров: "Вот почему Путин шпионит и парализует молодежь"

"Бывший чемпион мира по шахматам и политический активист Гарри Каспаров, находящийся сейчас в изгнании в США, в интервью La Repubblica, которое публикует также французская газета Le Figaro, рассказывает, что стоит за московским проектом, предусматривающим оборудование школ камерами с функцией распознавания лиц".

"(...) Сегодня режим атакует школы, потому что молодые люди представляют собой наиболее технологически продвинутую часть населения, а Владимир Путин хочет знать, чему их учат и что говорят ученики. Он контролирует российские социальные сети, и только в одной Москве было установлено 200 тыс. камер с той же технологией распознавания лиц, - замечает Каспаров. - (...) У России отличное чувство юмора. Его аналогом служит лишь чувство безнаказанности, проявляемое режимом. Он больше не прячется, ему это не нужно. Давая системе видеонаблюдения "Оруэлл" то имя, которое в любом случае все бы использовали для ее описания, он прямо показывает свои намерения".

"NtechLab, одна из компаний, занимающихся разработкой системы "Оруэлл", рассчитывает на то, что функция распознавания лиц будет активирована только с разрешения родителей. Но контролирует этот проект компания "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым. Он старый друг Путина. Он получил свои инструкции и сам входит в состав той небольшой группы людей, которые имеют в своем владении всю страну", - продолжает собеседник издания.

"(...) Контроль не тотален, но его уровень очень высок. При всем том Путин и его приближенные не смогли остановить Telegram, мессенджер с шифрованием чатов, изобретенный Павлом Дуровым. Это приложение по обмену сообщениями широко используется представителями режима, и у них не было иного выбора, кроме как снять блокировку. В некотором смысле, технология всегда находит способ избежать диктатуры, - считает Каспаров. - Но она также им помогает. Возьмите антипандемические приложения по отслеживанию контактов. На сегодняшний день российская версия обязательна для всех граждан старше 14 лет. Чтобы скачать это приложение, вы должны зарегистрироваться на правительственном сайте и время от времени присылать селфи, подтверждающие, что вы находитесь дома".

"Я в течение многих лет работаю в сфере цифровой безопасности и конфиденциальности. Все, даже на Западе, обеспокоены проблемой конфиденциальности, но никто не делает ничего, чтобы ее сохранить. Сколько людей подписываются на онлайн-услуги, не слишком тревожась о последствиях? Однако сегодня мы понимаем, что там, где есть цифровые данные, всегда найдется кто-то, кто попытается их получить, будь то олигарх, диктатор или даже какая-то многонациональная компания из Силиконовой долины, - продолжает собеседник издания. - Таким образом, весь вопрос в том, кто это делает и почему. Свободному миру предстоит еще добиться значительного прогресса в этой области. Проблема заключается не только в российском приложении, но и в том, что делают Google, Facebook, Apple и другие веб-гиганты в Соединенных Штатах".

"(...) Поляризации всегда существовали, как в Европе, так и в Италии, также как расовая проблема в Соединенных Штатах. Их изобрели не Путин или Коммунистической партии Китая. И тем более не политики Дональда Трампа. Но они могут использовать поляризации путем их усиления. Это то, что называют "гибридной войной", представляющей собой неожиданные вторжения в лагерь противника", - отмечает Каспаров.

"(...) Я думаю, я надеюсь, что демократии окажутся в ней сильнее. Но ущерб, нанесенный Западу из-за разжигания разногласий и недовольств, является ярким примером того, что может сделать такая война. Тем не менее, следы российской пропаганды легко отследить, и некоторые политики не скрывают своего восхищения Путиным", - указывает он.

"(...) Вопреки тому, что провозглашает режим, экономика России, которая ничего не сделала для своего населения, находится в плохом состоянии, и консенсус рушится. Что касается благосостояния Китая, то оно несопоставимо с благосостоянием Тайваня, и Гонконг отказывается жить при таком режиме. Тоталитаризм далеко не эффективен, о чем свидетельствует дезинформационная кампания, развернутая Китаем во время пандемии", - отмечает Каспаров.

"(...) У меня нет магического кристалла, чтобы предсказывать будущее. Но я могу заверить вас, что существует огромная разница между тем, что говорит правительство Москвы, и условиями жизни граждан. Несмотря на такие системы, как "Оруэлл" и несмотря на Большого Брата, эту реальность скрыть невозможно", - резюмирует собеседник издания.