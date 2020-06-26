В России проводят референдум, чтобы позволить Путину остаться у власти еще 12 лет

"Конституционная реформа позволит главе Кремля остаться на новый срок и выставить свою кандидатуру в 2024 году, уже после четверти века нахождения у власти. Чтобы убедить население проголосовать за нее, предусмотрены консервативные и патриотические поправки", - пишет корреспондент французской газеты LesEchosв Москве Бенжамен Кенель.

"(...) Ключевая поправка об обнулении президентских сроков не фигурирует ни на одном из многочисленных плакатов со словом "да" на улицах Москвы. Уверенные в победе власти концентрируют внимание на других изменениях, внесенных в процессе консультаций, ведущихся с января. Тематика, прежде всего, социальная и консервативная. Фотография ребенка, целующего бабушку, напоминает о том, что поправка об индексации пенсий также включена в Конституцию", - пишет журналист.

"Изображение образцовой семьи символизирует сохранение традиционных ценностей благодаря поправкам, где упоминается Богу и где брак ограничивается только гетеросексуальными парами. В Конституцию вперемешку включены поправки, гарантирующие бережное отношение к животным и запрещающие двойное гражданство для государственных служащих. Проиллюстрированное фотографией Крыма - полуострова, отнятого Россией у Украины в 2014 году, - обещание не уступать ни одной границы теперь будет выгравировано в основном законе", - отмечает автор статьи.

"Эти поправки - всего лишь гарнир для того, чтобы заставить съесть основное блюдо - предоставленную Владимиру Путину возможность остаться у власти. Кремль понимал, что по этой поправке он не получит голосов...", - признается один источник, близкий к Кремлю. По его мнению, нет никаких сомнений: это изменение, решение по которому было принято задолго до президентской речи 15 января, является единственной побудительной причиной этой реформы; поправки, направленные на патриотические и консервативные ценности, должны гарантировать его успех на выборах, - пишет Les Echos. - Владимир Путин говорит, что он еще не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году, но он уже сказал, что убежден, что предложенные поправки в Конституцию "разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан".

"(...) "Несмотря на санитарные риски, Кремль сильно хотел организовать эту инсценировку без реальной избирательной кампании. Реформа не вызывает особого энтузиазма. Однако избиратели, преданные Путину, останутся таковыми, тем более что многие вынуждены голосовать, особенно государственные служащие", - предупреждает политолог Федор Крашенинников.

"Несмотря на многочисленные инициативы властей и, в частности, на раздачу подарков, явка может быть низкой, а плебисцит менее устойчивым, чем ожидалось, - отмечает издание. - В некоторых крупных городах, таких как Москва и Екатеринбург, в гражданском обществе которых много оппозиционных центров, и в нескольких регионах Дальнего Востока и Сибири, которые чувствуют себя забытыми и уже проголосовали против власти на местах, маржа успеха голосования "да" может оказаться низкой", поясняет политолог Екатерина Шульман".