Политик из АдГ признался в спонсорстве со стороны Москвы

"Поездка в Крым депутата партии "Альтернатива для Германии" Ульриха Эме на президентские выборы в России была оплачена Госдумой. По информации Der Spiegel и телепередачи Kontraste канала ARD, он был не единственным так называемым наблюдателем от АдГ".

"Депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Эме признал, что получал денежные отчисления от российского парламента. Конкретно речь идет о финансировании поездки Эме на аннексированный Россией полуостров Крым", - пишет издание.

"Там в марте 2018 года политик из АдГ по приглашению Москвы присутствовал в качестве "наблюдателя" на спорном с позиции международного права избрании Владимира Путина президентом России, а затем заявлял, что был "приятно удивлен" голосованием, "организованным наилучшим образом".

"Согласно декларации, которую Эме в начале 2019 года представил Парламентской ассамблее Совета Европы, расходы на поездку были покрыты комитетом Госдумы по международным делам, то есть российским парламентом".

"После того, как о сомнительном финансировании поездки Эме в Крым сообщили Der Spiegel и Kontraste, политик сначала оспаривал спонсирование со стороны Госдумы. "Поездка была оплачена внешней организацией", - цитировал его новостной портал Tag24 13 июня".

Спустя два дня Эме представил новую версию. "В разговоре с газетой Freie Presse он заявил, что поездка все же была профинансирована российским парламентом. Но он якобы узнал об этом только "по прошествии времени", - передает издание.

"Однако, по информации Der Spiegel и Kontraste, Ульрих Эме был не единственным политиком из АдГ, который в марте 2018 году ездил на восток по приглашению Москвы. Тогда в России в качестве "наблюдателей" на президентских выборах находились семь других депутатов бундестага от партии АдГ. Расходы на их поездки были также оплачены российским парламентом?".

"На запросы Der Spiegel и Kontraste, политики отреагировали по-разному. Депутаты АдГ Дитмар Фридхофф, Антон Фризен, Маркус Фронмайер и Вальдемар Хердт оставили запросы без ответа. Депутат Робби Шлунд заявил, что поездка были профинансирована им лично, в то время как его коллеги по фракции Штеффен Котре и Штефан Койтер сообщили, что это была "поездка от фракции" (Котре) и "служебная командировка" от фракции АдГ в бундестаге (Койтер). На вопросы о том, значит ли это, что фракция АдГ в бундестаге взяла на себя расходы на поездки в Россию, Котре и Койтер не отреагировали".

"Койтер, очевидно, снова находится сейчас в России, где проходит народное голосование по конституционной реформе. (...) На своей странице в Facebook политик из АдГ опубликовал вечером в среду фотографии из бара на крыше в Москве", - пишет Der Spiegel.