Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
26 марта 2018 г.
26 марта 2018 г.

Рольф Клайне, Пауль Ронцхаймер | Bild

Германия тоже высылает российских дипломатов?

На фоне растущей напряженности в отношениях с Россией немецкое правительство думает о высылке российских дипломатов, пишут Рольф Клайне и Пауль Ронцхаймер, журналисты немецкого издания Bild.

Решение может быть принято уже в течение сегодняшнего дня, говорится в статье.

Представитель правительства заявил в разговоре с изданием: "Идет подготовка к возможной высылке российских дипломатов из Германии. Но это должно быть совместное решение стран ЕС".

По имеющейся информации, в высылке дипломатов собираются участвовать до 20 стран ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится в настоящий момент с визитом в Израиле. Там вместе он со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом также обсудил возможную высылку дипломатов, передает издание.

В субботу посол России в Германии предостерег правительство ФРГ от санкций против Москвы в качестве реакции на покушение на Скрипаля. "Мы очень надеемся, что наши немецкие партнеры не будут играть по чужим правилам, еще и с закрытыми глазами", - заявил Сергей Нечаев.

Глава МИД ФРГ уже ранее выступал с ясной критикой в адрес России. Так, он жестко раскритиковал президентские выборы в России, заявив, что они не являются результатом "честного политического соревнования", а вовлечение в голосование "аннексированного вопреки международному праву Крыма" является неприемлемым, говорится в статье.

Источник: Bild


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               