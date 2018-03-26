Британские депутаты в связи с серией подозрительных смертей изучат офшоры Путина

Комитет по международным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов Владимир Путина и его приближенных, сообщает BuzzFeed.

Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию, передает журналистка Хайди Блейк. Их кульминацией стало нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, а также убийство Николая Глушкова.

"В фокусе внимания будут российские капиталы в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова", - уточняется в статье.

Председатель комитета Том Тагендхат заявил, что Россия практикует "крайне враждебный" подход к Великобритании. Он призвал правительство дать ответ, "показав, как олигархи, в том числе президент, скрыли сотни миллиардов долларов" в британских владениях.

"В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире есть явная закономерность, выявленная в прошлом году BuzzFeed, - сказал Тагендхат. - Нападение на Скрипалей и убийство Николая Глушкова ее только подтвердили. Очевидно, что мы не можем закрыть глаза на эти деяния. В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия российских капиталов в подконтрольных нам юрисдикциях".