26 марта 2018 г. Джошуа Чаффин | Financial Times Российские экспаты в Лондонграде опасаются похолодания в отношениях с Москвой Живущие в Великобритании россияне столкнулись с последствиями похолодания в отношениях между Лондоном и Москвой, пишет Financial Times. Нервничают также юристы, бухгалтеры, частные банкиры, застройщики и многие другие, кто набивал кошельки, обслуживая богатых россиян. "Некоторые убеждены, что кризис пройдет. Затрагиваемый бизнес просто слишком прибылен для всех сторон", - отмечает журналист Джошуа Чаффин. "Российские деньги проникли в Вестминстер, и самый недавний тому пример - Олег Дерипаска, - пишет FT. - Приближенный к Владимиру Путину олигарх, который в прошлом испытывал трудности с получением американской визы, Дерипаска нанял на работу в свою энергетическую компанию En+ бывшего министра энергетики от Консервативной партии Грега Баркера и фирму под руководством видного представителя лейбористов Питера Мандельсона". "Другие известные пэры, среди которых Роберт Скидельски, Дэвид Оуэн и Пол Майнерс, заняли прибыльные посты в правлениях российских компаний, которые нередко контролируются близкими к Кремлю олигархами", - указывает издание. "А на минувшей неделе Консервативную партию обвинили в том, что с 2010 года она получила более трех миллионов фунтов "связанных с Россией" взносов. В том числе в прошлом году (по другим сведениям, это событие имело место в 2014 году. - Прим. ред.) жена бывшего путинского замминистра финансов заплатила 160 тыс. фунтов за привилегию поиграть в теннис с министром иностранных дел Борисом Джонсоном", - напоминает FT. "Но некоторые политики считают, что масштаб недавних возмутительных случаев начинает перевешивать длившуюся годами щедрость россиян", - отмечается в статье. Крис Брайант, депутат от Лейбористской партии, который возглавляет комитет по России, сказал: "Я думаю, что правительство начинает все понимать. Мы должны одуматься". Совершенно иным был настрой в 1990-х, когда Британия расстелила красную дорожку перед богатыми россиянами, многие из которых заработали деньги на беспорядочной распродаже государственного имущества после распада СССР. Ключевым моментом стало введение специальной визы для тех, кто инвестирует миллион фунтов. "Согласно Transparency International, с 2008 по 2015 год четверть всех таких виз британское правительство выдало россиянам, что равносильно не менее 729 млн фунтов инвестиций. Вложения шли в основном в элитную лондонскую недвижимость", - говорится в статье. Один из примеров - поместье Романа Абрамовича на "улице миллиардеров" - частной дороге в Кенсингтонских садах, на которой расположены резиденции послов. Сосед Абрамовича - выходец из Украины сэр Лен Блаватник, который взял на себя финансирование новой школы управления в Оксфорде и нового крыла Современной галереи Тейт. Наташа Семенова-Бейтман, чья компания Axton UK помогает россиянам переселиться в Британию, наблюдала и русский бум в британских частных школах, "лишь бы у них был газон и они напоминали о Гарри Поттере". "Сейчас у некоторых есть отчетливое ощущение, что эра подходит к концу, если уже не закончилась", - пишет FT. Гэри Хершам, лондонский агент по недвижимости, рассказал изданию: "Раньше нам поступало 20-30 звонков в неделю. Теперь повезет, если позвонят раз или два". "На мой взгляд, мы будем наблюдать, как россияне продают недвижимость по фактической цене", - сказал он. По словам Хершама, Кремль заставляет богатых россиян вернуться: "Им было недвусмысленно сказано: "А что не так с системой образования в России?" "Для некоторых россиян в Лондоне, подавляющее большинство которых не олигархи и не обязательно поклонники правительства Путина, нынешний кризис стал громом среди ясного неба", - сообщает издание. Ольга Высокова переехала в Лондон в 2002 году для учебы в бизнес-школе и в итоге осталась в британской столице. "Это унизительно", - сказала она о шутках по поводу того, что она якобы могла отравить чей-то чай. Ее подруга Анастасия Гунн пожаловалась: "Очень тяжело, когда на тебя вешают этот ярлык и заявляют, что твои деньги грязные". "Они уже слышали истории о друзьях, которые регулярно перемещаются между Москвой и Лондоном и которых внезапно начали задерживать британские таможенники", - отмечает FT. Впрочем, Роман Борисович, который организует автобусные туры по домам олигархов, сомневается, что Лондон ощутит отъезд сверхбогатых россиян. Их состояние остается в основном в офшорах, а за исключением футбольных клубов и благотворительности они не склонны инвестировать в британский бизнес. Источник: Financial Times