Бывший британский посол: враждебность к России на дипломатическом уровне "сойдет на нет" через несколько месяцев

Сэр Тони Брентон, экс-посол Великобритании в России, заявил в эксклюзивном интервью Independent, что через "несколько месяцев" враждебность на дипломатическом уровне между Кремлем и Западом "сойдет на нет", так как обеим сторонам требуется, чтобы их отношения функционировали. Брентон опирался на собственный опыт налаживания британо-российских взаимоотношений в период после отравления Александра Литвиненко, поясняет журналист Шехаб Хан.

В 2007 году, когда Брентон был послом в России, власти Ирана захватили в плен 15 британских военных моряков. "Спустя 13 дней моряки были освобождены, после того как сэр Тони провел переговоры с российской стороной, имевшей значительное влияние на Тегеран", - говорится в статье.

"Подобные вещи случаются довольно регулярно, и нам на разных уровнях понадобится помощь русских", - заметил Брентон.

"В рамках наших санкций мы какое-то время не будем иметь никаких контактов на высоком уровне с русскими. Через несколько месяцев это начнет сходить на нет, потому что нужно иметь контакты на высоком уровне по определенным вопросам", - добавил он.

Брентон сказал, что поддерживает действия в отношении России, предпринятые британским правительством, но назвал лексикон британских министров "излишне ядовитым".

"Он сказал, что после отравления Литвиненко предпринимались активные усилия, чтобы побудить политиков выражаться "очень сдержанно", однако в 2018 году министр обороны Уильямсон и министр иностранных дел Джонсон не взяли на вооружение этот подход", - говорится в статье.

Подразумевая нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, Брентон заявил: "Мы определенно должны принять меры, которые свели бы к минимуму повторение (похожей) атаки, но нам не следует сжигать мосты до такой степени, что восстановление каналов связи окажется для нас невозможным. Мне кажется, что Гэвин Уильямсон и Борис Джонсон опасно близки к сожжению этих мостов".

Брентон также предостерег: конфронтация дошла до точки, "когда Путин посвящает часть предвыборной речи хвастовству насчет ядерного оружия". "Русские - люди очень гордые, - сказал экс-посол, - они знают, что при любой конфронтации проиграют, но их последний туз в рукаве - их ядерный арсенал. Это не значит, что они хотят его применить или планируют его применить, но мы должны увести мир от точки, в которой они захотели бы его применить".