Мэй отвечает на шпионский скандал громогласно

В свете "дела Скрипалей" Британия и ее премьер предпочли не закулисные контакты со спецслужбами подозреваемой России, а ответные удары в общественном, политическом и дипломатическом пространстве, вплоть до прямых обвинений Путина, пишут СМИ. В Москве сначала мало говорили о Солсбери, но теперь МИД за словом в карман не лезет. Ухудшение двусторонних отношений больше скажется на россиянах и рано или поздно сойдет на нет.

Комитет по международным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов Владимир Путина и его приближенных, сообщает BuzzFeed.

Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию и кульминацией которых стало нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, а также убийство Николая Глушкова.

В фокусе внимания будут российские капиталы в таких британских налоговых гаванях, как Каймановы, Бермудские и Британские Виргинские острова, уточняется в статье.

Председатель комитета Том Тагендхат заявил, что Россия практикует "крайне враждебный" подход к Великобритании. "В подозрительных смертях в Великобритании и во всем мире есть явная закономерность, - сказал Тагендхат. - В ответ Соединенное Королевство не будет нарушать закон, но при этом не следует смотреть сквозь пальцы на использование наших финансовых и юридических служб для сокрытия российских капиталов в подконтрольных нам юрисдикциях".

Сэр Тони Брентон, экс-посол Великобритании в России, заявил в эксклюзивном интервью Independent, что через "несколько месяцев" враждебность на дипломатическом уровне между Кремлем и Западом "сойдет на нет", так как обеим сторонам требуется, чтобы их отношения функционировали. Брентон опирался на собственный опыт налаживания британо-российских отношений после отравления Литвиненко.

Брентон сказал, что поддерживает действия в отношении России, предпринятые британским правительством, но назвал лексикон британских министров "излишне ядовитым".

"Он сказал, что после отравления Литвиненко предпринимались активные усилия, чтобы побудить политиков выражаться "очень сдержанно", однако в 2018 году министр обороны Уильямсон и министр иностранных дел Джонсон не взяли на вооружение этот подход", - говорится в статье.

Подразумевая нападение на Сергея Скрипаля и его дочь, Брентон заявил: "Мы определенно должны принять меры, которые свели бы к минимуму повторение (похожей) атаки, но нам не следует сжигать мосты до такой степени, что восстановление каналов связи окажется для нас невозможным. Мне кажется, что Гэвин Уильямсон и Борис Джонсон опасно близки к сожжению этих мостов".

Брентон счел, что конфронтация дошла до точки, "когда Путин посвятил часть предвыборной речи хвастовству насчет ядерного оружия".

Лондон выслал российских дипломатов, Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский совет в Москве, пишет корреспондент Tageszeitung Елена Барышева. Что думают об этом британские экспаты, работающие в России?

Британец - доцент одного из учебных заведений Москвы, не назвавший своего имени, сказал: "Я не поддерживаю теории заговора, однако это полностью сфабрикованное дело с целью создать проблемы и увеличить дистанцию между Западом и Россией".

Россия - не лучшее место для выражения мнения. "На главной улице Лондона я могу без раздумий ругать Терезу Мэй или монархию. Если бы я сделал такое здесь, то приехала бы полиция. В моем творческом окружении невозможно высказывать мнение о политических, социальных и религиозных вещах, даже о сексе. В принципе, моя работа здесь - это фарс", - заявил собеседник издания.

Марк Беннетс, британский журналист, более 10 лет работающий в Москве, указал, что напряженность между обеими странами существует уже давно и к эскалации мог привести и другой инцидент. "Хотя я не исключаю участие Кремля, я считаю, что британское правительство несколько торопилось с обвинениями в адрес самого Путина. Вероятно, Тереза Мэй думала, что так она сможет создать для себя политический капитал", - сказал он.

Сначала в Москве почти не говорили об отравлении в Солсбери, однако затем быстро отреагировали закрытием Британского совета по приказу МИД РФ.

"Для меня это мало что меняет, - прокомментировал Беннетс. - Я думаю, эти санкции скорее коснутся россиян. Путин вообще склонен к тому, чтобы наказывать своих людей, когда у него неприятности с Западом. Например, запрет западных продуктов питания вызвал массовое недовольство среднего класса, особенно у любителей сыра".

Большинство опрошенных согласны с такой оценкой, они опасаются культурной провинциализации. "Я не знаю, кто там хотел поиграть в Джеймса Бонда. Однако от последствий пострадают не политики и не власть имущие, а простые люди, для которых не так просто слетать из Москвы в Лондон (или наоборот), чтобы послушать концерт. Их жизнь теперь станет немного более серой и скучной", - сказал журналист Юрий Сапрыкин, который регулярно сотрудничал с Британским советом.

В интервью Le Monde Оливье Шопен, эксперт по изучению разведывательных данных во французской EHESS, сказал, что новый случай отравления токсичным веществом встраивается в линию отравлений Виктора Ющенко, кандидата на пост президента Украины, отравленного диоксином в 2004 году, и Александра Литвиненко, убитого с помощью полония-210. В случае с Сергеем Скрипалем и его дочерью расследование указывает на существование враждебных действий, ответственность за которые британские власти приписывают правительству России, сказал Шопен.

"На словах реакция Терезы Мэй очень непреклонная. Как на практике, трудно судить. Ответственность по определению порога решительности лежит на правительствах, которые должны включить изобличение подобного деяния в игру дипломатических отношений и в перспективу более масштабных интересов национального значения", - указал эксперт.

Когда Мэй была министром внутренних дел, ей ставили в вину недостаточно решительную реакцию на "дело Литвиненко". "Будучи премьер-министром, она имеет больше возможностей и проявляет изрядную решительность", - констатировал он.

"Последуют ли тайные ответные меры против агрессоров, если они будут установлены? Невозможно узнать, поскольку это держалось бы под покровом строгой государственной тайны", - пояснил эксперт. "Мэй предпочла нанести ответные удары в общественном, политическом и дипломатическом пространстве, обвиняя высшего заказчика, коим мог стать сам Владимир Путин, и нацеливаясь скорее на ГРУ, нежели на ФСБ. Она могла бы поступить иначе, позволив спецслужбам закулисно уладить это дело между собой, но это не столь "в духе времени" с западной точки зрения", - сказал Шопен.

"К помощи разведки теперь прибегают не только в военных, политических, стратегических технологических и индустриальных секторах, но и в коммерческих, информационных, культурных сферах, не говоря уж о борьбе с терроризмом", - отметил специалист.

"Либеральные демократии никогда не теряли секреты мастерства "большой игры" с авторитарными режимами, - заявил Шопен. - Контрразведка всегда оставалась в центре методологии разведки". История опровергает "фантазии по поводу структурной слабости либеральных режимов перед лицом авторитарных", сказал эксперт: "на самом деле либеральные демократии умеют себя защищать".

Эксперту кажется более тревожной и более социально значимой "наша явная уязвимость в отношении агрессий, связанных с информационной войной и психологическими операциями, способными расколоть общество и нарушить электоральные процессы".

"Отношения с Россией все ухудшаются, и я начал думать, что мы все делаем неправильно", - пишет колумнист The Times Джайлс Корен.

"Владимир Путин жаждет новых территорий. Прошло четыре года с тех пор, как он захватил Крым, и никто ничего ему за это не сделал, так что я предлагаю пригласить его аннексировать нас", - иронизирует журналист.

"Только подумайте о преимуществах полной интеграции с Великой Россией! Если мы очень поторопимся, то заполучим чемпионат мира по футболу. Нам не только не придется бойкотировать Россию в 2018 году, мы будем играть у себя дома!" - повествует Корен.

"Став россиянами, мы вновь будем бродить по улицам Челси, Белгравии и Мэйфера с мыслью, что все эти красивые дома принадлежат таким же людям, как мы. По крайней мере, не иностранцам", - продолжает автор.

"И, возможно, вы считаете, что вся эта история с #MeToo зашла слишком далеко. Не стоит беспокоиться. В России мужчины - все еще мужчины. И там вовсе не считается оскорблением дать кому-нибудь небольшой шлепок или пощекотать", - развивает свою мысль автор.

"Вы по горло сыты всей этой болтовней про каких-то там "транс" и какую-то "гендерную небинарность"? Тогда возрадуйтесь: когда мы попадем под российские законодательство против пропаганды гомосексуализма, гомофобия и трансфобия будут закреплены законом", - говорится в публикации.

"Безусловно, российская аннексия будет иметь самый ощутимый положительный эффект в политической сфере. Вы же знаете про все эти непредсказуемые результаты выборов, которые недавно стали для нас подлинным бедствием? Так вот, ничего подобного уж точно больше не будет", - заключает автор.

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