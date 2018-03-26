Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон предстанет перед судьей в Германии

В понедельник 26 марта экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон должен предстать перед судом в Германии после того, как он был арестован накануне. Так окончилась эпопея с бегством, длившаяся почти пять месяцев и вызвавшая в воскресенье новые митинги сторонников независимости в Барселоне, пишут корреспонденты Le Monde Томас Видер, Изабель Пикер и Жан-Пьер Стробантс.

В воскресенье в 11:19 свергнутый президент Каталонии был арестован немецкой полицией на автозаправочной станции, расположенной в 20 км к югу от границы с Данией. Пучдемон подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного испанским правосудием, которое обвиняет его в мятеже и в присвоении государственных средств при проведении неудавшейся попытки отделения Каталонии в октябре 2017 года, говорится в статье.

Адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куэвилль выразил "умеренно оптимистичные" ожидания по поводу судьбы своего клиента. Бельгийский адвокат смещенного президента Поль Бекаерт выступил против "чисто политического намерения" и "опасности нарушения прав человека". Он считает, что испанское правительство ведет себя, "как в эпоху генерала Франко", отвергая всякую возможность осуществления парламентской демократии в Каталонии.

Согласно сообщению прокураторы, суд в установленной форме должен будет вынести положительное или отрицательное решение о его временном заключении под стражу с целью передачи Испании, информируют журналисты.

Сепаратистский лидер решил сбежать в Брюссель в надежде - обманутой - собрать поддержку по всей Европе в пользу сепаратистского дела, а также потому, что такое преступление, как "мятеж", не фигурирует в бельгийской правовой системе - что усложнило бы возможную экстрадицию, указывают авторы.

В Германии же Пучдемон может подпасть под действие параграфа 82 уголовного кодекса, который определяет такое преступление как "государственная измена". Это преступление, очень напоминающее "мятеж" в том значении, которое ему придает испанское право, подлежит наказанию в виде десяти лет тюрьмы. Это может серьезно осложнить защиту бывшего каталонского президента, поясняют корреспонденты.

Что бы ни случилось, новый арест Пучдемона всколыхнул Каталонию, говорится в статье. В телевизионном выступлении президент каталонского парламента Рохер Торрент выразил свое "негодование", поскольку "ни один судья не обладает легитимностью нападать на президента всех каталонцев".

В Барселоне 55 тыс. сторонников сепаратистов, по оценке муниципалитета, вышли на митинг перед офисами Европейской комиссии и немецкого консульства, инициаторами протестов стали две мощные сепаратистские организации, "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. По данным службы безопасности, столкновения митингующих с местной полицией привели к сотне пострадавших, сообщают журналисты.

Арест Пучдемона способен снова мобилизовать сепаратистов против Мадрида или, наоборот, усугубить внутренние распри движения. Арест произошел в то время, когда испанский Верховный суд в пятницу 23 марта вынес решение взять под стражу до суда пятерых главных сепаратистских руководителей, в том числе кандидата на пост президента региона Жорди Турула, говорится в статье.