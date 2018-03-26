"Сити сделал все, чтобы привлечь российские деньги"

Возвращаясь к делу Скрипаля, британский эксперт по России Миша Гленни, автор книги "МакМафия: путешествие по международному преступному миру", сожалеет о слишком большой открытости Великобритании в отношении олигархов. Интервью записал журналист Le Monde Филипп Бернар.

"Путин, который прежде, чем стать премьер-министром в 1999 году, был никем, хорошо понял общее недовольство населения, особенно после падения рубля в 2007-2008 году и озлобленность агентов ФСБ (экс-КГБ), униженных олигархами. Первое, что он сделал, это отстранил олигархов, которые поддерживали Ельцина - в первую очередь Бориса Березовского, - и стал действовать так, чтобы его собственные сети в недрах экс-КГБ контролировали олигархов", - поясняет Гленни.

"Он предложил им выбор: либо вы сотрудничаете со мной и предоставляете в мое распоряжение половину вашего состояния, либо я буду против вас. Одни олигархи были брошены в тюрьму, другие вступили с ним в сделку. Некоторые приехали в Лондон с состоянием, извлеченным из их сговора с Путиным", - считает эксперт.

"Убийства, начавшиеся в 2000-е годы, главным образом были связаны с конфликтом между Березовским и Путиным. Именно в это время Лондон, соперничавший с Нью-Йорком за звание финансовой столицы мира, широко открыл свои двери перед олигархами", - продолжает он.

"Золотое правило Великобритании: не задавать никаких вопросов. Это общее правило, относящееся не только к русским. Любой богатый человек может купить "золотую визу" в Великобритании, при условии, что он инвестирует 2 миллиона фунтов стерлингов (2,3 миллиона евро). Через пять лет он получает право постоянного проживания в Великобритании и даже гражданство. Такой срок даже снижен до двух лет, если инвестиции достигают 10 миллионов фунтов стерлингов", - сообщает собеседник издания.

"Почему санкции Терезы Мэй против России после дела Скрипаля щадят богатых российских инвесторов Сити?" - спросил журналист.

"Если она начнет угрожать и возьмется за деньги друзей Путина, то саудиты, китайцы, сингапурцы и другие заберут свои деньги. Она должна защищать Сити, так как было бы самоубийственно ставить под угрозу этот пузырь, дающий 20% налогооблагаемых доходов, особенно во времена неопределенности, связанной с "Брекзитом". Тем не менее, на данный момент олигархи впервые почувствовали некое охлаждение и ощутили себя в меньшей безопасности. Некоторые британские депутаты заговорили о голосовании по санкциям против приближенных Путина и о том, чтобы положить конец анонимности собственников", - ответил Гленни.

"Надо продемонстрировать свою готовность к максимальной прозрачности в отношении всех денег, приходящих в нашу столицу. Мы должны не сваливать вину на какую-то специфическую группу людей, а сказать всем: "Добро пожаловать к нам, но мы просто хотим знать, кто вы". Нам также надлежит принять "Закон Магнитского" и пересмотреть вопрос о "золотых визах", - считает эксперт.

"Интересно то, что дело Скрипаля не находится в сфере соперничества между Путиным и Березовским. Речь идет о шпионаже. Скрипаль стал объектом обмена в 2010 году. А в подобных случаях существует строгий кодекс чести: шпион, подлежащий обмену, становится неприкасаемым", - утверждает Гленни.

"Это означает, что либо внутри ФСБ существует группировка, которая рассердилась на Скрипаля, потому что он предал большое число агентов, может, от 400 до 500 человек. Либо Путин дал разрешение на убийство, что возможно, но в это трудно поверить, потому что Путин, как бывший агент КГБ, знает протокол. Еще возможно, что Скрипаль возобновил службу либо на британскую разведку, либо как фрилансер. Тогда он мог оказаться на линии прицеливания у многих людей", - рассуждает эксперт.

"Яд "Новичок" был разработан в 1980-е годы военными для обхода закона по химическому оружию, так как он состоит из двух составных частей, которые по отдельности являются безвредными, но становятся летальными, если их соединяют. Это отравляющее вещество может быть произведено любой продвинутой экономикой, однако для его применения требуется инженер-химик. То есть идея о том, что речь идет о преступной группе, проблематична, так как требуется, чтобы она находилась в контакте с кем-то, кто осведомлен об этой весьма щекотливой инструкции по использованию. Необходимо в обязательном порядке соединить две составные части за час до употребления. В случае со Скипалем это означает, что два компонента были соединены в Великобритании в присутствии эксперта", - заявляет собеседник издания.