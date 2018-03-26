Шпионаж: "Западные демократии умеют защищаться"

В интервью Le Monde университетский преподаватель Оливье Шопен, эксперт по изучению разведывательных данных во французской Высшей школе социальных наук (EHESS), автор книги "Разведка и безопасность", выражает мнение, что спецслужбам надо озаботиться угрозами, которые нависают над нашим обществом из-за фейковых новостей и теорий заговора.

"Речь идет о новом случае отравления токсичным веществом, которое встраивается в линию отравлений Виктора Ющенко, кандидата на пост президента Украины, отравленного диоксином в 2004 году, Александра Литвиненко, видного оппозиционера российской власти, убитого путем приема внутрь полония-210 в 2006 году. В случае с Сергеем Скрипалем и его дочерью расследование указывает на существование враждебных действий, ответственность за которые британские власти приписывают правительству России", - считает Шопен.

"На словах реакция Терезы Мэй очень непреклонная. Как на практике, трудно судить. Ответственность по определению порога решительности лежит на правительствах, которые должны включить изобличение подобного деяния в игру дипломатических отношений и в перспективу более масштабных интересов национального значения. Когда Мэй была министром внутренних дел, ей ставили в вину недостаточно решительную реакцию на тогдашнюю агрессию против Александра Литвиненко. Ее подозревали в том, что она приостановила расследование, чтобы защитить "интересы Сити", оказывавшего весьма радушный прием "русским капиталам", - рассуждает эксперт.

"На этот раз, будучи премьер-министром, она имеет больше возможностей и проявляет изрядную решительность", - продолжает Шопен.

"Последуют ли более или менее тайные ответные меры против агрессоров, если они будут установлены? Невозможно узнать, поскольку это держалось бы под покровом строгой государственной тайны", - поясняет эксперт. "Мэй предпочла нанести ответные удары в общественном, политическом и дипломатическом пространстве, обвиняя высшего заказчика, коим мог стать сам Владимир Путин, и нацеливаясь скорее на ГРУ, нежели на ФСБ. Она могла бы поступить иначе, позволив спецслужбам закулисно уладить это дело между собой, но это не столь "в духе времени" с западной точки зрения", - сказал Шопен.

"Расширение и усиление разведывательных служб объясняется многими факторами: раскол, комплексность и неоднородность интересов национального характера в контексте "глобализации". К помощи разведки теперь прибегают не только в военных, политических, стратегических технологических и индустриальных секторах, но и в коммерческих, информационных, культурных сферах, не говоря уж о ее центральной роли в борьбе против терроризма, которая разворачивается на национальных территориях и "вдалеке" и теперь включает в себя антропологическую экспертизу, например, при попытке понять механизмы радикализации", - утверждает эксперт.

"Либеральные демократии никогда не теряли секреты мастерства "большой игры" с авторитарными режимами. Контрразведка всегда оставалась в центре методологии разведки. Неизменны фантазии по поводу структурной слабости либеральных режимов перед лицом авторитарных, когда возникает проверка силой. Но в долгосрочной перспективе история опровергает подобное восприятие: на самом деле либеральные демократии умеют себя защищать", - заявляет Шопен.

Эксперту кажется более тревожной и более социально значимой "наша явная уязвимость в отношении агрессий, связанных с информационной войной и психологическими операциями, способными расколоть общество и нарушить электоральные процессы".

"Использование соцсетей, прогрессирование теорий заговора, состояние "постправды" - все это в контексте растущего недоверия между гражданами и правителями играет против нас. На этой площадке угроза абсолютно новая, и именно здесь находится очаг опасности для нашего режима и общества", - указал собеседник издания.