26 марта 2018 г. Эндрю Крамер | The New York Times Он дезертировал из советской армии в Афганистане 35 лет назад. Сейчас на его глазах русские возвращаются "Когда советская армия несколько десятилетий назад вышла из Афганистана, она оставила за собой ржавые танки, обломки вертолетов и украинца, которого теперь зовут Нек Мохаммад", - передает корреспондент The New York Times Эндрю Крамер. По данным Российского центра культуры в Кабуле, в Афганистане остались 226 солдат - или пленники, или дезертиры. "Когда советская армия ушла, у Мохаммада, названного при рождении Геннадием Цевмой, не было иного выбора, кроме как обосноваться в Афганистане. В 1983 году его, 18-летнего, взяли в плен моджахеды, когда он ушел со своей военной базы, - говорится в статье. - За эти годы он принял ислам, женился и воспитал семью, став живым напоминанием о пике последнего периода экспансионистской внешней политики России". Почти с самого момента дезертирства он сожалел о своем решении, рассказал Мохаммад The New York Times. Он мечтал о полях подсолнечника на востоке Украины и из ностальгии научил жену варить борщ, который она называет "красный суп". "Мне было грустно, - сказал он. - Я очень переживал. Думал, что никогда не вернусь домой". Однако, по словам афганских чиновников, его новый дом, Кундуз, стал средоточием усилий России по расширению своего влияния в Афганистане. Как считает эксперт по Афганистану Юрий Крупнов, это логичная реакция на опасения, что ясного пути к миру нет - даже с прибытием нового контингента в соответствии со стратегией Трампа. "Существует понимание того, что простая поддержка американской политики не приведет к стабильности, - сказал он. - И это не должно никого удивлять". Россия начала распространять в Афганистане дезинформацию, как во время войны на Украине и в ходе вмешательства в выборы в США, отмечается в статье. По словам афганских и американских официальных лиц, Москва также тайно вооружает группировку талибов в окрестностях Кундуза. В интервью "Би-би-си" командующий силами США и НАТО генерал Джон Николсон сообщил, что российское оружие поступает в северный Афганистан. Он предположил, что это знаменует возвращение в страну войны сверхдержав, ведущейся чужими руками. Николсон рассказал: "Афганские лидеры приносили к нам в штаб оружие и передавали его нам со словами: "Это русские дали "Талибану"*". "Российская поддержка включала в себя также организацию медпомощи бывшему "теневому губернатору" Кундуза талибу Мулле Абдул Саламу, до того, как в прошлом году он погиб под ударом американского дрона, рассказал глава района Дашт-и-Арчи в провинции Кундуз Нассруддин Саади. При Мулле Саламе "Талибан"* дважды ненадолго захватывал Кундуз, в 2015 и 2016 году, и нападения потрясли правительство Афганистана и его американских союзников", - сообщает издание. Россия отрицает сообщения о поставках оружия. Она утверждает, что контакты с "Талибаном"* призваны содействовать сопротивлению "Исламскому государству"* и началу мирных переговоров с правительством, отмечается в статье. Нек Мохаммад живет менее чем в двух милях от деревень, подконтрольных связанной с Россией группировке талибов. "Говорят, что русские поддерживают талибов. Никогда не думал, что они вернутся", - сказал Мохаммад. "В его истории есть параллели с историей американского солдата Боуи Бергдала, который покинул свой военный аванпост и попал в руки "Талибана"*. Мохаммад тоже отошел от своей части. По его словам, он был зол на избившего его пьяного офицера. Администрация Обамы обменяла сержанта Бергдала на пятерых талибов, которых освободили из тюрьмы Гуантанамо, и он вернулся домой. Но Мохаммада, которому сейчас 53 года, не обменяли", - пишет газета. Один из захвативших Мохаммада моджахедов сообщил, что солдат добровольно присоединился к борьбе против бывших товарищей. "Когда он стал мусульманином, мы его полюбили и вернули ему винтовку. Он вел священный джихад против России", - сказал боевик по имени Аминулла. Мохаммад же говорит, что водил грузовик с боеприпасами. Командир моджахедов устроил его брак с 14-летней Биби Хава. У них было шестеро детей, двое из которых умерли в раннем возрасте. По словам Мохаммада, у него не было денег для переезда на Украину, к тому же он не верил в амнистию дезертиров. Директор Российского центра культуры в Кабуле Вячеслав Некрасов рассказал, что Мохаммад принял две тысячи долларов как помощь в переселении, но так и не переехал. В 2012 году Мохаммад приезжал в родную Амвросиевку. Он все еще питал надежды на переезд, но последний удар по его мечте был нанесен, когда поддерживаемые Россией сепаратисты в 2014 году захватили его родной город. "В результате после возвращения он в любом случае де-факто окажется в руках России. А его последние украинские родственники, брат и племянник, погибли на войне на Украине", - пишет The New York Times. "Меня теперь никто не ждет", - сказал изданию Мохаммад. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The New York Times