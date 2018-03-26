Ни сыра, ни культуры

Лондон выслал российских дипломатов, Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский совет в Москве, пишет корреспондент немецкого Tageszeitung Елена Барышева. Что думают об этом британские экспаты, работающие в России?

Первым собеседником журналистки стал британец - доцент одного из учебных заведений Москвы, не назвавший своего имени, так как "разговор о политике может угрожать его визе". Вся ситуация, на его взгляд, похожа на цирковое представление: "Я не поддерживаю теории заговора, однако это полностью сфабрикованное дело с целью создать проблемы и увеличить дистанцию между Западом и Россией".

Россия - не лучшее место для выражения мнения. "На главной улице Лондона я могу без раздумий ругать Терезу Мэй или монархию. Если бы я сделал такое здесь, то приехала бы полиция. В моем творческом окружении невозможно высказывать мнение о политических, социальных и религиозных вещах, даже о сексе. В принципе, моя работа здесь - это фарс", - заявил собеседник издания.

Марк Беннетс, британский журналист, более 10 лет работающий в Москве, указал, что напряженность между обеими странами существует уже давно и к эскалации мог привести и другой инцидент. "Хотя я не исключаю участие Кремля, я считаю, что британское правительство несколько торопилось с обвинениями в адрес самого Путина. Вероятно, Тереза Мэй думала, что так она сможет создать для себя политический капитал", - сказал Беннетс в разговоре с изданием.

Сначала в Москве почти не говорили об отравлении в Солсбери, однако затем быстро отреагировали закрытием Британского совета по приказу МИД РФ. МИД уже использовал эту тактику: в 2008 году Британский совет был вынужден закрыть свои офисы в некоторых регионах России в свете напряженности, возникшей из-за убийства Александра Литвиненко.

"Для меня это мало что меняет, - прокомментировал Беннетс. - Я думаю, эти санкции скорее коснутся россиян. Путин вообще склонен к тому, чтобы наказывать своих людей, когда у него неприятности с Западом. Например, запрет западных продуктов питания вызвал массовое недовольство среднего класса, особенно у любителей сыра".

Большинство опрошенных согласны с такой оценкой, они опасаются культурной провинциализации. "Не знаю, кто там хотел поиграть в Джеймса Бонда. Однако от последствий пострадают не политики и не власть имущие, а простые люди, для которых не так просто слетать из Москвы в Лондон (или наоборот), чтобы послушать концерт. Их жизнь теперь станет немного более серой и скучной", - сказал журналист Юрий Сапрыкин, который регулярно сотрудничал с Британским советом.