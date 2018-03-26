Этот руководитель КГБ бил тревогу по поводу кибервойн между Россией и США. К нему никто не прислушался

"В конце 1980-х, когда Владимир Рубанов в КГБ помогал обеспечивать информационную безопасность, он уже представлял себе, какими будут кибервойны будущего, - и они приводили его в ужас", - пишет в журнале Time Саймон Шустер.

"Это было ясно с самого начала, - сказал Рубанов в телефонном интервью из Москвы, где теперь работает в основном в частном секторе. - Мы говорили нашим: "Послушайте, общественность, возможно, пока не осознает, что происходит. Но мы должны бить тревогу на политическом уровне, потому что эти вещи опасны для нашей жизненно важной инфраструктуры".

Шустер комментирует: "Похоже, с тех пор был взят реванш. Теперь в опасности жизненно важная инфраструктура США, согласно докладу ФБР и министерства внутренней безопасности от 15 марта: в нем сделан вывод, что российские хакеры проникли в машинные залы американских электростанций, дотянувшись до рубильников, которые отключают свет в домах американцев". (См. Кибератаки позволили России дотянуться до выключателя электростанций, заявляют США.)

"Именно атак такого сорта Рубанов раньше боялся со стороны американцев. Он не стал отвечать на вопрос, действительно ли Россия на сей раз несет ответственность; его старая привычка не распускать язык въелась глубоко, а он до сих пор иногда выступает в качестве советника российского правительства. Но он отметил, с сожалением, а не с самодовольством, что два десятилетия назад американцам следовало бы внять его предостережениям", - говорится в статье.

После упразднения КГБ Рубанов работал в Совете безопасности РФ. Вскоре вместе с коллегами из других ведомств он начал составлять правила применения силы в киберпространстве.

"Задача была в том, чтобы составить что-то типа пакта о ненападении в киберпространстве, который запрещал бы подобные атаки на суверенные государства", - говорит Рубанов. "Они надеялись, что в итоге эти правила будут приняты ООН и станут частью международного права. Но усилия застопорились, говорит Рубанов, по большей части потому, что последняя сверхдержава, оставшаяся в мире, не была в них заинтересована", - сообщает издание. "Каждая страна хочет иметь гарантии безопасности, но не хочет распространять их на другие. Итак, вот где мы оказались в конце концов. В точке, где никто не находится в безопасности", - заявил Рубанов.

"Хотя Путину хотелось, чтобы с ним обращались как с лидером сверхдержавы, технологическая отсталость России вынуждала его дипломатов вновь просить США о мирном соглашении в киберпространстве", - пишет автор.

Он описывает одну из попыток России, ссылаясь на депешу американских госслужащих от марта 2009 года. Тогда Мишель Маркофф, в то время и.о. руководителя отдела кибернетических вопросов Госдепартамента, отклонила российское предложение. Она "отметила, что для России лучший способ умерить ее тревоги - укреплять свою оборону. Другими словами, готовиться к войне", говорится в статье.

"Именно это Путин и сделал", - пишет Шустер.

Когда в последние полтора года всплыли подробности кибератак, которые приписываются новым российским кибервойскам, некоторые американские официальные лица и эксперты прониклись идеей международного соглашения о правилах кибервойны, замечает автор.

Однако "те, кто сегодня заседает в Совете безопасности РФ, по большей части склонны рассматривать инструменты кибервойны как дешевый и эффективный способ навредить противнику. Они вряд ли откажутся от этих инструментов, тем более что не существует договора об их запрете", считает журналист. "Будь у нас этот документ и достаточное доверие друг к другу, чтобы верифицировать его соблюдение, нам было бы намного лучше", - говорит Рубанов. Он опасается, что теперь уже слишком поздно.