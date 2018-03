26 марта 2018 г. Джон Муни | The Times Для строительства в посольстве в Дублине Россия задействует фирму, связанную со шпионажем С запланированным расширением посольства России в Дублине (Ирландия) связана архитектурная компания, которая работает подрядчиком российских спецслужб, сообщает The Times. Журналист Джон Муни пишет: "Зарубежпроект", тесно связанная с Кремлем фирма, в 2015 году использовала более не существующую компанию дублинских архитекторов, чтобы представить планы строительства в совет Дун-Лэаре-Ратдауна" (округ в графстве Дублин. - Прим. ред.). Компания обладает лицензией на выполнение проектов для СВР и ФСБ, отмечается в статье. В посольстве предлагается построить ряд подземных помещений, которые, как считают источники в ирландских службах безопасности, могут предназначаться для шпионажа или военных целей. "В планах, представленных в совет округа, утверждается, что в подземных помещениях будет размещено вентиляционное, складское и отопительное оборудование. По словам экспертов, обычно такие объекты в аналогичных по размеру проектах располагают в других местах, и это усиливает опасения, что Россия действительно создает объект для ведения шпионажа", - говорится в статье. Ирландские службы безопасности подозревают, что Россия уже разместила в Дублине множество сотрудников, которые занимаются сбором телекоммуникационных данных и передачей их в Кремль. Им не разрешается покидать посольство без сопровождения аккредитованных дипломатов, которых спецслужбы считают "незаявленными офицерами разведки". "Насколько можно понять, "Зарубежпроект" настаивает на том, чтобы все строительные работы вели рабочие, которые прилетят в Дублин из России. Это вызвало еще большую обеспокоенность относительно характера строительства, в рамках которого посольство будет расширено в пять раз", - пишет издание. МИД Ирландии отказался сообщить, запретило ли министерство "Зарубежпроекту" или российскому посольству привозить строителей в Дублин. "Согласно источникам, предполагается, что правительство, чтобы остановить продвижение проекта, может рассмотреть отказ в выдаче виз россиянам, которые подадут заявление на работу на нем", - сообщает газета. Посольство России отказалось отвечать на вопросы The Times. Его пресс-секретарь Василий Величкин заявил изданию: "Судя по вашему материалу, вы извратили понимание журналистики, а мы как посольство имеем дело только с нормальными СМИ". Источник: The Times