26 марта 2018 г. Джайлс Корен | The Times Мы не можем победить русских, так давайте присоединимся к ним "Отношения с Россией все ухудшаются, и я начал думать, что мы все делаем неправильно", - пишет колумнист The Times Джайлс Корен. "Если немного задуматься об этом реально, отбросить прочь все клише, джингоизм и истерию и позволить себе роскошь свободного полета мысли, вы вскоре осознаете: надо не отдаляться от России в этот критический момент европейской истории, а, напротив, с ней сближаться", - говорится в статье. "Мы вышли из крупнейшего в мире торгового блока, и все говорят, что это конец света. Но он не настанет, если мы присоединимся к другому. Такому, как Российская Федерация", - пишет Корен. "Владимир Путин жаждет новых территорий. Прошло четыре года с тех пор, как он захватил Крым, и никто ничего ему за это не сделал, так что я предлагаю пригласить его аннексировать нас", - иронизирует журналист. "Только подумайте о преимуществах полной интеграции с Великой Россией! Если мы очень поторопимся, то заполучим чемпионат мира по футболу. Нам не только не придется бойкотировать Россию в 2018 году, мы будем играть у себя дома!" - повествует Корен. "Став россиянами, мы вновь будем бродить по улицам Челси, Белгравии и Мэйфера с мыслью, что все эти красивые дома принадлежат таким же людям, как мы. По крайней мере, не иностранцам", - продолжает автор. "Если мы станем россиянами, нам вновь будут принадлежать все наши футбольные клубы", - добавляет он. "И, возможно, вы считаете, что вся эта история с #MeToo зашла слишком далеко. Не стоит беспокоиться. В России мужчины - все еще мужчины. И там вовсе не считается оскорблением дать кому-нибудь небольшой шлепок или пощекотать", - развивает свою мысль автор. "Вы по горло сыты всей этой болтовней про каких-то там "транс" и какую-то "гендерную небинарность"? Тогда возрадуйтесь: когда мы попадем под российские законодательство против пропаганды гомосексуализма, гомофобия и трансфобия будут закреплены законом", - говорится в публикации. "Безусловно, российская аннексия будет иметь самый ощутимый положительный эффект в политической сфере. Вы же знаете про все эти непредсказуемые результаты выборов, которые недавно стали для нас подлинным бедствием? Так вот, ничего подобного уж точно больше не будет", - заключает автор. Источник: The Times