26 марта 2018 г. Оливер Муди | The Times Устойчивость к антибиотику перешла на людей и распространяется c "шокирующей" скоростью "Ученые обнаружили, что за 10 лет устойчивость к "антибиотику последней надежды" перекинулась с одной-единственной свинофермы в Китае на пациентов-людей на пяти континентах", - сообщает журналист The Times Оливер Муди, опираясь на публикацию в научном журнале Nature Communications. Ранее, столкнувшись с проблемой устойчивости к лекарствам, врачи поневоле "вернули в строй" старый антибиотик колистин, хотя он может вызвать острое токсическое поражение почек. В наше время колистин применяется как "препарат последней надежды", особенно при легочных инфекциях. "Однако в 2015 году сотрудники управления здравоохранения Англии обнаружили признаки устойчивости к колистину в трех пробах со свиноферм и еще в 12 пробах пациентов-людей в Великобритании", - сообщает издание. Проанализировав 451 образец бактерий из 31 страны, ученые заключили, что ген mcr-1, укрепляющий защиту бактерий от колистина, ведет свой род от одного микроба, который, по всей вероятности, появился в китайской свиноводческой отрасли примерно в 2005 году. Сегодня этот ген находят в воде у бразильских пляжей, а также в больницах от Южной Африки и Саудовской Аравии до Германии и Вьетнама, говорится в статье. "Скорость, с которой mcr-1 распространился в глобальном масштабе, и впрямь поражает", - сказал руководитель исследования Франсуа Баллу (Университетский колледж, Лондон). Он добавил, что еще сильнее обеспокоен распространением элементов вирулентности, облегчающих инфекционное заражение. Источник: The Times