26 марта 2018 г. Марк Беннеттс и Дэвид Браун | The Times Скрипаль отключил GPS на телефоне на те четыре часа, которые "пропали" "В воскресенье появилось сообщение, что российский разведчик (так в оригинале. - Прим. ред.) и его дочь, отравленные нервно-паралитическим веществом, в день нападения отключили GPS-трекинг на своих мобильных телефонах на четыре часа", - пишут журналисты The Times Марк Беннеттс и Дэвид Браун. "По утверждениям издания Sun on Sunday, этот шаг, возможно, позволил 66-летнему экс-сотруднику российской военной разведки Сергею Скрипалю и его 33-летней дочери Юлии провести некую тайную встречу", - говорится в статье. Представитель Скотланд-Ярда в воскресенье отказалась обсуждать утверждения о мобильных телефонах Скрипалей, заявив: "Мы не готовы давать синхронный комментарий к расследованию". "4 марта в 9:15 отец и дочь посетили неподалеку могилы, где покоятся жена Скрипаля и прах его сына, а затем было зафиксировано, что в 13:30 они приехали на автостоянку в Солсбери, перед тем как побывали в пабе и в ресторане. В 15:35 их обнаружили сгорбленными на скамейке в центре города; они остаются в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в статье. По данным газеты, компании-операторы передали в антитеррористический отдел полиции данные о тысячах телефонов, которые использовались в Солсбери в день атаки и в предыдущие дни. Источник: The Times