26 марта 2018 г. Ханна Люсинда Смит | The Times "Ночные волки" Путина с ревом въехали на Балканы В кожаных куртках и с иконами православных святых, любимые байкеры президента Путина с ревом въехали на Балканы на прошлой неделе, совершая поездку, которая имеет отношение к борьбе за власть, а не только к мотоциклам, пишет The Times. Визит "Ночных волков" в Сербию и Республику Сербскую, отколовшийся регион на севере Боснии и Герцеговины, пришелся на время соперничества России и ЕС за влияние на восточном пограничье Европы, сообщает автор статьи Ханна Люсинда Смит. "Расположения многих балканских государств, возникших после распада Югославии, с успехом добиваются ЕС и НАТО", - пишет Смит, напоминая о недавнем вступлении в Североатлантический альянс Черногории и попытках Македонии решить проблемы, препятствующие ее присоединению к ЕС. Однако другие страны поддерживают тесные связи с Москвой. "Россия предпочитает более прямолинейную - и, что важно, более непосредственную и требующую меньших обязательств - материальную и моральную помощь, например, значительные многолетние инвестиции в Черногорию, новые военные самолеты для Сербии или регулярные военные и церковные связи с Белградом, - полагает аналитик, пожелавший остаться неизвестным. - ЕС предлагает что-то более фундаментальное и долгосрочное, но отдаленное по времени и предполагающее значительные усилия". Источник: The Times