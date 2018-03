26 марта 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Россия хочет навести мосты с Северной Кореей - в буквальном смысле "Северная Корея граничит с тремя странами - Южной Кореей, Китаем и Россией", - пишет журналист The Washington Post Адам Тейлор. Граница с Россией составляет всего 11 миль, протянувшись вдоль реки Туманная и по ее эстуарию на севере Дальнего Востока. Существует единственный пограничный переход, под названием "Мост дружбы", пишет издание. Он был открыт в 1959 году и обеспечивает довольно примитивную железнодорожную связь между двумя странами. На этой неделе, в период относительного затишья на Корейском полуострове, российские представители посетили Северную Корею, чтобы обсудить одну идею - необходимость создать еще один мост, сообщает Тейлор. "Оба государства давно предлагали создать пограничный переход, который позволил бы машинам проезжать в соседнюю страну, не совершая длительного объезда по территории Китая. И в среду российское Министерство развития Дальнего Востока сделало заявление о том, что две стороны создадут рабочую группу по новому переходу", - говорится в статье. Проектируемый мост может быть более примечательным своей символической, нежели экономической ценностью, считает Бенджамин Катцефф Зильберштейн, научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute, Филадельфия, США). Торговля между Россией и Северной Кореей незначительна, добавил Катцефф Зильберштейн, в основном из-за многосторонних санкций, введенных ООН, но "кажется, также существует мнение, что в долгосрочном периоде торговля вновь восстановится". По словам Артема Лукина, профессора международных отношений в Дальневосточном федеральном университете (Владивосток), за последние два года торговля между российским Дальним Востоком и Северной Кореей значительно пострадала. Он утверждает, что железнодорожный мост когда-то играл важную роль при перевозках сибирского угля в северокорейский порт Наджин в городе Насон, где Москве принадлежит терминал. "Хотя он считается убыточным, терминал в порту Наджин может дать России важную точку опоры в регионе, если санкции будут сняты. Также существуют надежды на постепенное налаживание железнодорожной связи с Южной Кореей, что может положить начало соединяющему Европу и Азию грузовому маршруту, проходящему по территории России, или транскорейскому трубопроводу для снабжения обеих стран российским газом", - говорится в статье. Источник: The Washington Post